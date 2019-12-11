Честность и чистота. Коллегия Минспорта РФ обозначила пути развития с учетом решения WADA

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заседание коллегии Министерства спорта РФ прошло в среду в Москве. В ходе мероприятия были намечены направления развития спорта в России в условиях кризисной ситуации после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). 9 декабря нынешнего года можно считать одним из самых черных дней в истории российского спорта. Члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Катастрофический масштаб наложенных на российский спорт санкций тяжело осмыслить, однако уже сейчас ясно одно,что ближайшие четыре года будут непростыми.

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Впрочем, это не значит, что надо опускать руки. На заседании коллегии вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что Россия сохранит приверженность чистому спорту. "Мы понимаем, насколько сегодня непростое время для российского спорта, мы за честный и чистый спорт, не будет ни скидок, ни поблажек, - сказала Голодец. - Наша позиция непреклонна, мы будем двигаться в этом направлении, в связи с этим мне хочется поздравить руководителей федераций, спортсменов, которые блистательно выступали на соревнованиях". Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что на текущий момент необходимо встать на защиту спортсменов. "Ситуация беспрецедентная, она требует от нас сделать все, чтобы обеспечить законные права нашим спортсменам, - сказал Поздняков. - Этот вызов требует комплексного подхода. Те, кто не нарушил ничего, снова подвергаются наказаниям без вины, наша задача - оказать им всестороннюю поддержку, уверен, у нас для этого есть все необходимое". Темпы вовлечения граждан в спорт превышают план Вопрос переноса соревнований из России - едва ли не самый щепетильный, с ним связано множество юридических нюансов. Министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на коллегии ведомства, отметил, что международные федерации не горят желанием идти на этот шаг. "Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований, несмотря на санкции и решение исполкома WADA, - сказал он. - В России по всем этим соревнованиям прописаны соглашения, есть зона ответственности РФ и международных организаций, все наши партнеры хотят проводить соревнования в России, рассчитываем на их содействие".

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