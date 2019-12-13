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Зимние олимпийские виды спорта

Загитова считает, что учить четверные прыжки ей нужно было до Олимпиады-2018

Олимпийская чемпионка считает, что такие прыжки надо было учить в более молодым возрасте
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что разучивать прыжки в четыре оборота ей нужно было до начала Игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом спортсменка сообщила в эфире Первого канала.

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

"[Четверные прыжки] надо учить в более молодым возрасте. У нас такой спорт, что он молодеет, прыжки мне надо было учить перед Олимпиадой, но был риск травмы. На тот момент было достаточно моего арсенала, а потом я начала взрослеть, началась раскоординация, и тут было главное оставить все имевшиеся прыжки, чтобы они были чистыми, хорошими, удержать все, что я сейчас имею", - сказала Загитова.

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка Европы и мира, победительница финала серии Гран-при.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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