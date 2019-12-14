Российские конькобежцы выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

ТАСС, 14 декабря. Мужская сборная России заняла первое место в командной гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Нагано.

Российский конькобежец Муштаков стал первым на 500 м на этапе КМ, Кулижников - второй

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Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров показали результат 3 минуты 42,939 секунды. Второе место заняла сборная Японии (3.42,999), третьими стали представители Канады (3.44,876).

В текущем сезоне Кубка мира это была последняя командная гонка преследования. Сборная России в зачете Кубка мира в данной дисциплине заняла первое место, набрав на трех этапах 312 очков. Второе место заняла команда Японии (302), третьими стали канадцы (290).

В пятницу российские конькобежцы также стали первыми в командном спринте.

Этап Кубка мира в Нагано завершится в воскресенье.