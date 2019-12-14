Футболист "Зенита" Жирков заявил, что подойдет к сборам в хорошем самочувствии

"По моему самочувствию - к сборам все будет хорошо", - сказал Жирков.

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков сказал, что подойдет к сборам в хорошем самочувствии. Об этом Жирков заявил журналистам на церемонии вручения премии "Джентльмен года", которой был удостоен футболист.

С 11 января игроки "Зенита" будут проходить медосмотр, 13 января команда планирует отправиться на первый сбор в Катар. Он продлится до 25 января и во время него петербуржцы проведут несколько товарищеских матчей. С 29 января по 10 февраля "Зенит" проведет второй сбор в испанском Бенидорме, даты и место проведения третьего сбора будут определены позднее.

На зимний перерыв "Зенит" ушел лидером чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов "Зенит" занял последнее место в группе G, набрав 7 очков в шести матчах, и не сумел пробиться в плей-офф еврокубков.

Также Жирков прокомментировал результаты жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года для сборной России: "Ее все знали заранее, что касается соперников, которые нам могли достаться, сборной Уэльса или Финляндии, то с финнами можно играть, у Уэльса лучше состав. Очень надеемся, что хоть в третьей игре с бельгийцами будет какой-то положительный результат, но это очень сложный соперник. Гус Хиддинк еще нам говорил, что должны не только выйти из группы, но и попасть в полуфинал или финал. Когда ставишь такие большие цели, переворачивается что-то в голове, совсем по-другому играешь".

Сборная России в финальной части чемпионата Европы 2020 года сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.