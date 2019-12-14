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Кубок Первого канала

Кузьменко: голы в первом периоде расслабили российских хоккеистов в матче с чехами

Россияне в матче Кубка Первого канала победили по буллитам со счетом 4:3

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Два гола в первом периоде расслабили российских хоккеистов во втором матче Кубка Первого канала с чехами. Об этом журналистам рассказал форвард сборной России Андрей Кузьменко.

В субботу сборная России со счетом 4:3 по буллитам обыграла чехов.

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"Хорошо, что выиграли, но плохой осадок остался. После счета 2:0 в нашу пользу мы упустили игру, хорошо, что на буллитах довели до победы, но так отпускать не должны. У нас были грубые ошибки, есть день, чтобы их переосмыслить. Быстрые голы немножко расслабили нас, нельзя так играть", - отметил Кузьменко.

В четверг сборная России в стартовом матче Кубка Первого канала уступила шведам со счетом 3:4. "Со шведами второй период играли здорово, а второй провалили. А с чехами, наоборот, в первом играли здорово, а второй провалили", - сказал Кузьменко.

В заключительной встрече турнира сборная России сыграет с командой Финляндии на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. "Хорошо, когда столько народу, получаешь удовольствие от полного стадиона", - заключил Кузьменко.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
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