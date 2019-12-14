Российские хоккеисты по буллитам обыграли чехов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11699 зрителей. В составе сборной России отличились Андрей Кузьменко (3-я минута), Михаил Григоренко (18) и Игорь Ожиганов (49). У чехов шайбы забросили Лукаш Седлак (22), Томаш Филиппи (36), Гинек Зогорна (48). После первого периода россияне вели с преимуществом в две шайбы, затем чехи забросили три и сборной России пришлось отыгрываться. Победный буллит реализовал форвард петербургского СКА Владимир Ткачев, лучшими игроками матча признаны защитник сборной России Никита Нестеров и нападающий чехов Радим Зогорна. В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка.

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Последний матч на турнире россияне проведут в воскресенье, соперником станет сборная Финляндии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", начало встречи в 16:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 15:55 мск. Встреча между шведами и чехами также пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск. Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование у финнов девять побед, в активе шведов четыре победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. На первом этапе текущего сезона, Кубке Карьяла, победу одержали чехи, сборная России заняла третье место. Ход матча По сравнению со стартовым матчем со шведами в состав состав российской сборной вошли лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Сошников и нападающий СКА Владимир Ткачев. Они заменили Дамира Жафярова и Александра Барабанова, которые в первой игре заработали показатель полезности "-3". В пятницу российские хоккеисты провели тренировку на льду "ЦСКА-Арены", в которой Сошников из-за небольшого повреждения участия не принимал. За исключением появления форварда "Салавата Юлаева" в тройке с Владимиром Ткачевым из "Ак Барса" и его тезкой из СКА все остальные сочетания вышли на игру в том же составе, что и на тренировке.

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Организаторы турнира разложили на каждое сиденье для болельщиков российские флаги и специальные браслеты, которые в темноте горят разными цветами. Перед началом матча с их помощью было организовано световое шоу, а национальный гимн исполнил хор войск национальной гвардии Российской Федерации. Символическое вбрасывание произвел юный хоккеист, защитник команды "Северная звезда", который победил сложное заболевание. Чешские хоккеисты подошли к матчу со сборной России в ранге лидеров Евротура, одержав четыре победы в четырех матчах. В рамках вынесенной встречи Кубка Первого канала команда Милоша Ржиги при своих болельщиках в Пльзене в овертайме переиграла команду Финляндии со счетом 4:3. Однако это не смутило россиян, полных решимости реабилитироваться за обидное поражение на старте домашнего турнира. В отличие от матча со шведами, когда российская сборная уступала после первого периода с разницей в две шайбы, в игре с чехами россияне провели работу над ошибками и продемонстрировали мощное начало. После стартовой трети матча хозяева Кубка Первого канала вели со счетом 2:0. Уже на третьей минуте Кузьменко переправил шайбу в ворота чехов после броска Никиты Лямкина. За две минуты до окончания периода Григоренко после передачи Вадима Шипачева реализовал первое же численное преимущество россиян в матче. Во втором периоде чешские хоккеисты, сумели перевернуть игру - в начале двадцатиминутки отличился форвард челябинского "Трактора" Седлак. Российские хоккеисты, горячо поддерживаемые болельщиками, были полны решимости вернуть себе преимущество в две шайбы, но от большого желания заигрались в зоне соперника и ближе к концу периода пропустили контратаку, которую точным броском завершил Филиппи. Особенно обидно, что в предыдущей атаке россияне не сумели реализовать выход два в один, а до этого упустили еще несколько хороших возможностей. Окрыленные успехом чешские хоккеисты захватили инициативу с начала заключительного игрового отрезка, что вылилось в гол, российские болельщики ждали шайбы Ткачева с передачи Ткачева, а в составе чехов отличился Гинек Зогорна с передачи брата Радима Зогорны. Но спустя 80 секунд форвард СКА Ткачев исполнил великолепную передачу с неудобной руки на подключившегося на дальнюю штангу защитника Ожиганова, который забросил уже в пустые ворота. За минуту до окончания третьего периода двуминутным удалением был наказан чешский защитник Войтех Мозик, но россияне не сумели воспользоваться шансом вырвать победу в основное время, а в начале овертайма на скамейку штрафников отправился Шипачев. Российские хоккеисты сумели не пропустить в меньшинстве, после чего снова не реализовали численное преимущество. В серии буллитов россияне оказались сильнее, единственный точный бросок на счету Ткачева, остальные хоккеисты обеих команд не сумели реализовать послематчевые броски.