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Кубок Первого канала

Шайба голкипера помогла команде Финляндии выиграть у шведов в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась со счетом 5:1
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии обыграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

Одну из шайб в составе финской сборной забросил голкипер Франс Туохимаа (в пустые ворота на 59-й минуте). Также у финнов отличились Ессе Пульюярви (30), Ере Карьялайнен (38), Миро Аалтонен (44) и Валттери Пуустинен (58), у шведов шайба на счету Даниэля Бродина (24). 

В матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии также оказалась сильнее команды Швеции (2:1).

Финны лидируют в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Вторыми идут шведы (три очка, два матча), третьими - чехи (2, 1), четвертыми - россияне (0, 1).

Позднее в субботу россияне встретятся с чехами, матч пройдет также на "ЦСКА-Арене", начало встречи в 15:00 мск.

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Кубок Первого канала по хоккею
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