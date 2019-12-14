Логинов доволен вторым местом в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов доволен второму месту в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом биатлонист рассказал журналистам после окончания гонки.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды с нулем в графе промахов, третьим стал француз Эмильен Жаклен.

"Сегодня бороться можно было только за второе место, потому что Йоханнес не промахивался. Я рад этому результату, - сказал Логинов. - Доволен, что нахожу свою хорошую форму, буду стараться и дальше показывать такие результаты".

"Эти результаты говорят о том, что мы правильно работали. Сейчас ищем ту форму, которая будет позволять бороться за самые высокие места. Сегодня стать вторым получилось за счет стрельбы, но хотелось бы еще найти состояние, когда можно выступать на высоком уровне даже с ошибкой", - заметил спортсмен.

Травма локтя скомкала Логинову заключительный этап подготовки к сезону, микротравмы до сих пор мешают ему найти оптимальную форму. Биатлонист стремится за счет тренировок набрать физическую форму, которая у него была в прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Нове-Место. "Там мне бежалось легко", - отметил он.

Россияне завоевывали медали во всех четырех стартах этапа Кубка мира в Хохфильцене. В пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете.