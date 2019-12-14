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Кубок Первого канала

Кудашов: российские хоккеисты не выполнили план на игру с чехами

По словам тренера, сборная России играла очень академично

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не выполнили план на игру во втором матче Кубка Первого канала с командой Чехии, несмотря на победу. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

В субботу сборная России со счетом 4:3 по буллитам обыграла чехов. После первого периода россияне вели с преимуществом в две шайбы.

"Имея преимущество, неправильно сыграли в начале второго периода. Не выполнили план на игру. Чехи сильны на контратаках. Очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить гол с одной передачи", - отметил Кудашов.

В пяти встречах Евротура сборная России пропустила 18 шайб. "Смущают ошибки в обороне, были моменты, когда наши защитники не успевали. Системность была немножко нарушена", - подчеркнул главный тренер сборной России.

В заключительной встрече турнира сборная России сыграет с командой Финляндии на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
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