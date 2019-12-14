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Биатлонист Елисеев ожидает "колоссального фана" от участия в Рождественской гонке

Спортсмен в этой гонке выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт
Матвей Елисеев EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON
Описание
Матвей Елисеев
© EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев рассчитывает окунуться в атмосферу праздника во время участия в Рождественской гонке. Об этом он рассказал журналистам после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Елисеев в Рождественской гонке выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт. Ежегодное событие, которое официально именуется "Мировой командный вызов по биатлону", состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

"От гонки я ожидаю колоссального фана, - сказал Елисеев. - Потому что это больше праздник, чем гонка. Но, конечно, будет круто посоперничать в шуточной манере с лучшими биатлонистами мира".

"Для меня приглашение стало неожиданным. Первым о приглашении мне сообщил [тренер] Артем Истомин, а через несколько дней мне на почту пришло официальное уведомление", - рассказал спортсмен.

В субботу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Австрии Елисеев занял 11-е место. "Пока что сложно в таких условиях конкурировать на равных, - прокомментировал он результат гонки. - Сегодня ветер практически отсутствовал, скольжение было хорошим. Надо было не промахиваться".

"Приходилось контролировать скорость, чтобы не зайти в "красную зону" и сохранить силы на финиш, но все равно немного не хватило. На последнем круге скорости возрастают, я же могу держать тот же темп, но если немного добавить, то сразу начинается высокое закисление", - добавил он.

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