Биатлонистка Юрлова-Перхт гордится возможностью участвовать в Рождественской гонке

Юрлова-Перхт в Рождественской гонке вступит в паре с Матвеем Елисеевым. Ежегодное событие, которое официально именуется "Мировой командный вызов по биатлону", состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт гордится возможностью принять участие в Рождественской гонке. Об этом она рассказала журналистам в субботу после эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

"Рождественская гонка для меня больше шоу, чем соревнование, потому что царит особенная атмосфера праздника. Я горжусь тем, что организаторы гонки приглашают меня. Уже в шестой раз", - сказала Юрлова-Перхт.

"С Матвеем мы пока тактику на гонку не обсуждали, пока только организационные моменты", - отметила она.

В этом году Рождественская гонка станет прощальным стартом для двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае, на тот момент ей было 25 лет. Свое решение она объяснила утратой мотивации продолжать соревновательную деятельность.