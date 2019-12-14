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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова пожелала фигуристу Коляде физического и морального выздоровления

Спортсмен снялся с чемпионата России из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Известный тренер Татьяна Тарасова пожелала снявшемуся с чемпионата России по медицинским показаниям фигуристу Михаилу Коляде физического и морального выздоровления. Об этом она сообщила ТАСС.

О снятии 24-летнего фигуриста с национального первенства ТАСС в субботу сообщила тренер спортсмена Валентина Чеботарева. Коляда долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита, в конце октября перенес операцию. Чеботарева отметила, что он не катался с сентября нынешнего года.

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"Мы поедем на чемпионат России и будем смотреть на тех, кто будет там выступать, - сказала Тарасова. - И там будут люди отбираться для выступления на чемпионате Европы и мира, работать не на жизнь, а на смерть. У нас очень трудные соревнования, тяжелый отбор. Мише Коляде я писала, желаю ему всякого выздоровления - и физического, и морального".

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира - 2018 в Милане, серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.

Чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы и пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Также результаты национального первенства учитываются при определении состава сборной на чемпионат мира. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира - с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.

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Зимние олимпийские виды спорта
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