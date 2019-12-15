{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Даллас" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ. Радулов отдал две голевые передачи

"Даллас" победил со счетом 4:1
Александр Радулов AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 15 декабря. "Даллас" победил "Нэшвилл" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Блэйк Комо (25-я минута), Роопе Хинц (27), Джейми Олексиак (33) и Эндрю Коглиано (37). У "Нэшвилла" шайбу забросил Остин Уотсон (22).

На эту тему
"Рейнджерс" в серии буллитов уступили "Анахайму". Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне

Нападающий гостей Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами, сыграв 14 минут и 11 секунд, также на его счету один силовой прием. Всего в этом сезоне на счету форварда 21 (9+12) очко в 33 играх.

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность, сыграв 10 минут. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 29 встречах. Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 37 из 38 бросков и одержал седьмую победу в 13 матчах сезона. После игры Радулов был признан второй звездой встречи, Худобин - третьей, лучшим игроком матча стал Комо.

В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" поднялся на третье место, набрав 42 очка в 34 матчах. "Нэшвилл" идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 встрече. В следующем матче в ночь на вторник "Даллас" на своей площадке примет "Эдмонтон", а "Нэшвилл" в гостях встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Реклама на ТАСС
Бокс
Ирландец Конлан взял реванш у российского боксера Никитина за поражение на Олимпиаде-2016
Судьи единогласно отдали победу ирландскому боксеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС