"Даллас" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ. Радулов отдал две голевые передачи

Нападающий гостей Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами, сыграв 14 минут и 11 секунд, также на его счету один силовой прием. Всего в этом сезоне на счету форварда 21 (9+12) очко в 33 играх.

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность, сыграв 10 минут. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 29 встречах. Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 37 из 38 бросков и одержал седьмую победу в 13 матчах сезона. После игры Радулов был признан второй звездой встречи, Худобин - третьей, лучшим игроком матча стал Комо.

В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" поднялся на третье место, набрав 42 очка в 34 матчах. "Нэшвилл" идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 встрече. В следующем матче в ночь на вторник "Даллас" на своей площадке примет "Эдмонтон", а "Нэшвилл" в гостях встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".