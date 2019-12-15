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НХЛ

"Рейнджерс" в серии буллитов уступили "Анахайму". Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне

В серии послематчевых буллитов Артемий Панарин не сумел реализовать свою попытку
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин и голкипер "Анахайма" Джон Гибсон AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин и голкипер "Анахайма" Джон Гибсон
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 15 декабря. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях проиграл "Анахайму" в серии буллитов со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Анахайма" шайбы забросили Якоб Сильферберг (9-я минута), Ерик Гудбрэнсон (22) и Хампус Линдхолм (59), у "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (1 и 42-я минуты) и Артемий Панарин (4). Победный буллит на счету Сильферберга, Панарин свою попытку не сумел реализовать.

Панарин провел на площадке 20 минут 43 секунды и нанес четыре броска, один из которых стал голевым. Нападающий забросил 19-ю шайбу в текущем чемпионате и набрал 42-е очко за результативность (19 шайб + 23 голевые передачи) в 32 матчах.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич сыграл в матче 15 с половиной минут, не отметившись результативными действиями. На его счету четыре броска и один силовой прием.

В турнирной таблице Восточной конференции "Рейнджерс" занимают восьмое место, набрав 36 очков в 32 матчах. "Анахайм" поднялся на 12-ю строчку в таблице Западной конференции с 32 очками после 33 игр. В следующем матче в ночь на вторник "Рейнджерс" дома примут "Нэшвилл", а в среду "Анахайм" в гостях встретится с "Филадельфией".

В параллельном матче "Каролина" в гостях обыграла "Калгари" со счетом 4:0, дублем отметился Уоррен Фогель, причем обе шайбы он забросил, когда его команда имела на одного игрока меньше.

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