Барышева: российские конькобежцы заслужили медали на этапах КМ результатами

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российские спортсмены достойны выступили на четырех этапах Кубка мира по конькобежному спорту и заслужили высокие места на пьедестале почета. Таким мнением с ТАСС поделилась исполнительный директор Союза конькобежцев России, бронзовый призер Олимпиады 2006 года Варвара Барышева.

В воскресенье в японском Нагано завершился четвертый этап Кубка мира. В общекомандном зачете по итогам четырех этапов сборная России занимает второе место, в ее активе 11 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей.

"Команда показывает стабильно высокие результаты, - сказала Барышева. - Мы очень много медалей завоевали на всех четырех этапах. На заключительном этапе отсутствовали несколько лидеров, включая российских, на средних и длинных дистанциях, но это не умаляет достоинство выступления нашей команды. Сегодняшний день вообще получился "золотым" для российской сборной".

В воскресенье Ангелина Голикова победила на дистанции 500 м, Павел Кулижников - на 1000 м, Данила Семериков - на 5000 м.

"Хочу сказать спасибо команде и тренерам, все мы знаем, что сейчас далеко не самое простое время с психологической точки зрения, но это не сказалось на результатах спортсменов. Очень хочется верить, что мы будем дальше видеть наших лидеров на пьедесталах на международной арене, они заслужили это своими результатами, они этого достойны", - заключила Барышева.

Следующий этап пройдет в канадском Калгари с 7 по 8 февраля 2020 года.