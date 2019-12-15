{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский ЧМ по гандболу

Тренер: женская сборная России заслуживала большего на чемпионате мира по гандболу

Россиянки завоевали бронзовые медали на турнире в Японии
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин
© Сергей Бобылев/ТАСС

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России могла добиться лучшего результата на чемпионате мира по гандболу, потому что она заслужила это благодаря результатам. Таким мнением после матча за третье место поделился с журналистами главный тренер национальной команды испанец Амброс Мартин.

Российские гандболистки стали бронзовыми призерами турнира, который проходит в Японии. В матче за третье место подопечные Мартина обыграли команду Норвегии со счетом 33:28.

На эту тему
Женская сборная Россия по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира

"Сегодня был справедливый результат, - сказал Мартин. - Мы знали нашу идею игры, которая отличается от норвежской, мы проанализировали отличие норвежского подхода к игре, но все равно пытались показывать нашу игру. Это было хорошее выступление нашей команды на турнире, но спортсменки заслуживали большего. Однако эта медаль безумно важна для всего гандбола в России".

"У нас есть потенциал для развития, например, мы были одной из самых забивающих сборных на турнире. Лично это всегда было моей мечтой - завоевать медали мирового первенства в качестве тренера, а игроки помогли этой мечте стать реальностью. Но я являюсь наименее значимой персоной, самое главное - это наши гандболистки. Каждый из нас проделал отличную работу, чтобы добиться этого результата", - заключил главный тренер, добавив, что сборная России готова выступать в более высоком статусе.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Испании и Нидерландов, начало - 14:30 мск.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009).

Теги
Женский ЧМ по гандболу
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Биатлонистка Миронова осталась довольна выступлением на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Спортсменка заняла два призовых места - второе в эстафете и третье в спринте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС