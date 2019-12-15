Тренер: женская сборная России заслуживала большего на чемпионате мира по гандболу

Российские гандболистки стали бронзовыми призерами турнира, который проходит в Японии. В матче за третье место подопечные Мартина обыграли команду Норвегии со счетом 33:28.

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России могла добиться лучшего результата на чемпионате мира по гандболу, потому что она заслужила это благодаря результатам. Таким мнением после матча за третье место поделился с журналистами главный тренер национальной команды испанец Амброс Мартин.

"Сегодня был справедливый результат, - сказал Мартин. - Мы знали нашу идею игры, которая отличается от норвежской, мы проанализировали отличие норвежского подхода к игре, но все равно пытались показывать нашу игру. Это было хорошее выступление нашей команды на турнире, но спортсменки заслуживали большего. Однако эта медаль безумно важна для всего гандбола в России".

"У нас есть потенциал для развития, например, мы были одной из самых забивающих сборных на турнире. Лично это всегда было моей мечтой - завоевать медали мирового первенства в качестве тренера, а игроки помогли этой мечте стать реальностью. Но я являюсь наименее значимой персоной, самое главное - это наши гандболистки. Каждый из нас проделал отличную работу, чтобы добиться этого результата", - заключил главный тренер, добавив, что сборная России готова выступать в более высоком статусе.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Испании и Нидерландов, начало - 14:30 мск.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009).