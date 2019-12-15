Биатлонистка Миронова осталась довольна выступлением на этапе Кубка мира в Хохфильцене

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова осталась довольна своим выступлением на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после окончания гонки преследования.

Норвежка Экхофф победила в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

В Австрии биатлонистка заняла два призовых места - второе в эстафете и третье в спринте. Эти награды Кубка мира стали для нее первыми в карьере.

"Определенно, выступление в Хохфильцене оставит положительное впечатление. Здесь мы выступили достаточно неплохо, - сказала Миронова. - Будем смотреть дальше, но сейчас мы находимся в неплохой форме".

В гонке преследования россиянка заняла 11-е место, допустив четыре промаха. "Может быть, сказывается усталость и поэтому ошибались, концентрация уже не такая высокая", - пояснила она.

До конца года пройдет еще один этап Кубка мира - на следующей неделе соревнования примет французский Анси. Согласно прогнозу погоды, во время первых гонок температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла. "Там очень тепло и пока ничего не понятно", - заметила Миронова.