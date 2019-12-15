{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Биатлонистка Миронова осталась довольна выступлением на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Спортсменка заняла два призовых места - второе в эстафете и третье в спринте
Светлана Миронова EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова осталась довольна своим выступлением на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после окончания гонки преследования.

На эту тему
Норвежка Экхофф победила в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

В Австрии биатлонистка заняла два призовых места - второе в эстафете и третье в спринте. Эти награды Кубка мира стали для нее первыми в карьере.

"Определенно, выступление в Хохфильцене оставит положительное впечатление. Здесь мы выступили достаточно неплохо, - сказала Миронова. - Будем смотреть дальше, но сейчас мы находимся в неплохой форме".

В гонке преследования россиянка заняла 11-е место, допустив четыре промаха. "Может быть, сказывается усталость и поэтому ошибались, концентрация уже не такая высокая", - пояснила она.

До конца года пройдет еще один этап Кубка мира - на следующей неделе соревнования примет французский Анси. Согласно прогнозу погоды, во время первых гонок температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла. "Там очень тепло и пока ничего не понятно", - заметила Миронова.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Женский ЧМ по гандболу
Матч, достойный финала. Российские гандболистки завоевали первые за 10 лет медали ЧМ
В матче за третье место россиянки обыграли норвежек со счетом 33:28
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС