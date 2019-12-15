Норицын: россиянки еще не входят в элиту мирового биатлона, но это поправимо

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Россиянок пока сложно причислить к элите мирового биатлона, однако им по силам туда ворваться. Такое мнение журналистам высказал старший тренер женской сборной России Виталий Норицын после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

В Австрии российские биатлонистки заняли два призовых места, одно из которых в эстафете. В общем зачете Кубка мира в топ-30 входят три россиянки - Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

"Если в целом оценивать этап, то он очень порадовал: завоевали медали, прекрасно провели эстафету, - сказал Норицын. - Радует, что мы конкурентоспособны ходом, что девчонки после [этапа Кубка мира] Эстерсунда пришли в себя, спало давление, и они работают в свою силу".

"Но пока рано говорить о том, что мы лидеры мирового биатлона. Нам еще предстоит большой фронт работы. Пока мы не находимся на уровне элиты, но это все исправимо", - добавил он.

До конца года пройдет еще один этап Кубка мира - на следующей неделе соревнования примет французский Анси.