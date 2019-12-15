Сборная Нидерландов впервые в истории выиграла женский чемпионат мира по гандболу

За шесть секунд до конца счет был равный - 29:29, вратарь голландской сборной отразила атаку соперниц и пыталась ввести мяч в игру, однако ей помешала Эрнандес Серрадор, заблокировавшая бросок голкипера с близкого расстояния. Судьи посчитали, что испанки нарушили правила игры, наказали их удалением и назначили штрафной бросок, который реализовала Лоис Аббингх, принеся победу сборной Нидерландов. Самым результативным игроком встречи стала голландка Эставана Полман (девять мячей), в активе Аббингх и испанки Александрины Кабраль Барбосы по семь мячей.

Голландки впервые в истории выиграли чемпионат мира, в 2015 году они становились серебряными призерами турнира, в 2017 году - бронзовыми, на Олимпийских играх сборная Нидерландов выступала однажды (в 2016 году) и заняла четвертое место. Испанки также показали лучший результат в истории, ранее их высшим достижением на чемпионатах мира было третье место в 2011 году, кроме того, на Олимпийских играх - 2012 испанки завоевали бронзовые медали.

В матче за бронзовые награды сборная России выиграла у команды Норвегии со счетом 33:28. Россиянки впервые в истории завоевали бронзовые награды, ранее национальная команда четырежды становилась сильнейшей (2001, 2005, 2007, 2009), также они являются олимпийскими чемпионками 2016 года.

Голландки завоевали путевку на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года, всего в турнире примут участие 12 сборных, ранее на соревнования уже отобрались сборные Японии (хозяйка турнира), Франции (чемпион Европы), Бразилии (победитель Панамериканских игр), Южной Кореи (победитель азиатского квалификационного турнира) и Анголы (победитель африканского квалификационного турнира). Оставшиеся шесть сборных - участниц Олимпийских игр определятся по итогам трех квалификационных турниров, которые пройдут с 20 по 22 марта 2020 года. Сборная России сыграет во втором турнире вместе с командами Сербии, Венгрии и Китая, в первом турнире встретятся команды Испании, Швеции, Аргентины и Сенегала, в третьем - сборные Норвегии, Черногории, Румынии и КНДР. По две сильнейшие сборные на каждом турнире завоюют путевки на Олимпийские игры.

Чемпионат мира по гандболу проходит раз в два года, следующий турнир состоится со 2 по 19 декабря 2021 года в Испании. Состав участников будет расширен с 24 до 32 команд.