Сборная России по хоккею обыграла финнов и заняла второе место на Кубке Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 2:0 в заключительном матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в присутствии 67877 зрителей.

Сборные России и Финляндии встречались на "Газпром Арене" во второй раз, 16 декабря прошлого года в матче Кубка Первого канала россияне победили со счетом 5:0, посещаемость той встречи составила 71 381 зритель.

В другом матче в воскресенье сборная Швеции победила команду Чехии (3:1). В турнирной таблице Кубка Первого канала россияне заняли второе место, набрав пять очков в трех матчах, ранее хозяева турнира в Москве проиграли шведам со счетом 3:4 и победили чехов по буллитам - 4:3. Первое место заняли шведы (6), третьими стали финны (4), команда Чехии заняла четвертое место (3). По итогам двух этапов Евротура россияне с семью очками занимают третье место в общем зачете, лидирует команда Чехии (11), вторую строчку занимает сборная Финляндии (11), замыкают таблицу шведы (7).

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу, россияне 12 раз выигрывали домашний этап, для шведов эта победа на Кубке Первого канала стала пятой. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, у финнов девять побед, в активе шведов четыре победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. На первом этапе текущего сезона, Кубке Карьяла, победу одержали чехи, сборная России заняла третье место.

Следующий этап пройдет 6-9 февраля в Швеции.

Ход матча

На время проведения хоккейных встреч футбольное поле "Газпром Арены" выкатили за пределы стадиона, освободив место для катка. 19 декабря здесь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА сыграет с московским ЦСКА. Игры проходят на площадке канадских размеров (60х26 метров), в то время как матчи Кубка Первого канала на "ЦСКА-Арене" в Москве проходили на финской площадке (60х28 метров). При монтаже хоккейной площадки организаторы использовали две фуры кубиков коктейльного льда, за несколько часов до начала матча возле стадиона открылись множество зон для болельщиков, а за 90 минут до стартового вбрасывания на специальной сцене внутри чаши состоялся концерт российской певицы Zivert.

Несмотря на холодную погоду и метель, возле стадиона множество людей продавали атрибутику с рук, а болельщики российской сборной не жалея средств покупали памятные сувениры с исторического события. Организаторы приняли грамотное решение, закрыв крышу "Газпром Арены", в противном случае игра была бы под угрозой срыва из-за погодных условий. Зрители начали подтягиваться к месту событий за много часов до его начала, но заполнили чашу лишь по ходу первого периода, предпочитая провести время в зонах развлечений.

Многие из болельщиков таким образом пропустили заброшенную шайбу в исполнении Слепышева. Форвард российской сборной уже на второй минуте встречи реализовал большинство, наказав финнов за нарушение численного состава. До этого публика увидела красочное световое шоу, а также выступление на льду. Девушки вынесли на площадку девять флагов со звездами, символизирующие девять побед отечественных хоккеистов на Олимпийских играх.

Символическое вбрасывание произвел президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Третьяк. В приветственной речи он пожелал удачи обеим команда, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Быстрый гол взбодрил публику, которая горячо поддерживала россиян. Те в свою очередь провели еще несколкько хороших атак и не подпускали финских хоккеистов к воротам Ильи Сорокина. Воплотить игровое преимущество в заброшенные шайбы хозяевам не удалось, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом сборной России. Во втором периоде команды практически не создавали голевых шансов у ворот друг друга, самым запоминающимся моментом стала волна в исполнении болельщиков, которую на протяжении нескольких минут поддерживал весь стадион.

В заключительной двадцатиминутке сборная России больше атаковала и контролировала ход встречи. Финские хоккеисты, как и год назад, так и не смогли подобрать ключ к воротам россиян, в то время как Слепышев сумел на 58-й минуте забить финнам вновь, установив на табло итоговый счет - 2:0.