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Кубок Первого канала

Слепышев: хоккеистам сборной России нужно улучшать игру во многих элементах

Автор дубля в матче Кубка Первого канала против финнов отметил прекрасную атмосферу на "Газпром Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборной России по хоккею нужно улучшать качество игры во многих элементах на последующих этапах Евротура. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Антон Слепышев.

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В воскресенье сборная России в заключительном матче домашнего этапа Евротура победила команду Финляндии со счетом 2:0 и заняла второе место на Кубке Первого канала.

"Тяжелый матч, играли второй день подряд, не все получалось. Финны где-то поджимали, но мы выстояли, добыли победу, так что все здорово. Мы заняли второе место на турнире, с нами сыграл злую шутку первый период в матче со шведами. Если бы начали ту игру получше, то могли бы выиграть, сделаем выводы, нам нужно добавлять во многих элементах: в обороне и в атаке не все получалось, тренерскому штабу предстоит большая работа". - отметил Слепышев.

Встреча с финнами прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, Слепышев стал автором обоих шайб сборной России. "Я настраивался как на все матчи, здорово, что получилось забить. Атмосфера отличная, мы были здесь в прошлом году с ЦСКА - это очень здорово и для хоккея, и для зрителей, и для города. Спасибо болельщикам и организаторам, дай бог, чтобы каждый год проходили такие матчи - температура льда была нормальной, под открытым небом он и в НХЛ, и везде всегда оставляет желать лучшего, но это все равно кайф и для игроков, и для болельщиков", - рассказал Слепышев.

Третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля в Швеции.

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Кубок Первого канала по хоккею
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