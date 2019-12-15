Хованцев: Бабиков не попал бы в состав эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков не попал бы в состав эстафетной команды на этапе Кубка мира в Хохфильцене, даже если бы остался в расположении сборной. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев после окончания эстафеты, в которой команда заняла шестое место.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова уступила победителям гонки норвежцам больше двух минут. На первом в сезоне этапе Кубка мира российская команда заняла четвертое место. В каждой из этих гонок Малышко уходил на штрафные круги. Бабикову предлагали быть в резерве на этапе в Хохфильцене, однако он отказался от этой роли и вернулся в Россию.

"Думаю, что нет, слишком большим у него было отставание ходом. Компенсировать такой проигрыш нелегко", - ответил Хованцев на вопрос, мог бы Бабиков усилить эстафетный состав.

При этом тренер признал, что в Хохфильцене мужская команда выступила крайне неудачно. "Завалили эстафету: и в стрельбе, и ходом прошли не так, как хотелось бы", - отметил специалист.

Чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной лицензии, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в шведском Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Латыпов, Малышко и Никита Поршнев.

Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основе на второй этап в Хохфильцене. Тренер биатлониста Виктор Никитин объяснил это тем, что личным тренером Поршнева является Сергей Белозеров, а Малышко - главный тренер сборной Хованцев. Белозеров отверг предположения, что Малышко и Поршнев остались в команде вопреки спортивному принципу. Тренеры сборной объяснили решение не ставить Бабикова в основу его результатами в отборе и слишком медленным ходом прохождения дистанции, который у него был в Эстерсунде.