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Зимние олимпийские виды спорта

Серебряные призеры ОИ Забияко и Энберт пропустят чемпионат России по фигурному катанию

В женском одиночном катании заявлены, в частности, Алена Косторная, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева
Наталья Забияко и Александр Энберт EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Наталья Забияко и Александр Энберт
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 16 декабря. Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в паре, пропустят чемпионат России. Состав участников турнира опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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В женском одиночном катании заявлены 18 спортсменок, среди них Алена Косторная (победительница финала Гран-при сезона-2019/20), Евгения Медведева (двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года), Анна Щербакова (действующая чемпионка России, серебряный призер финала Гран-при сезона-2019/20), Александра Трусова (бронзовый призер финала Гран-при сезона-2019/20) и Елизавета Туктамышева (чемпионка мира 2015 года).

У мужчин также заявлены 18 человек, на чемпионате России, в частности, выступят Александр Самарин (четвертое место в финале Гран-при сезона-2019/20), Дмитрий Алиев (шестое место в финале Гран-при сезона-2019/20) и Даниил Самсонов (14-летний бронзовый призер юниорского финала Гран-при сезона-2019/20).

В танцах на льду заявлены 15 дуэтов, в частности, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (серебряные призеры чемпионата мира - 2019), Александра Степанова и Иван Букин (серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года). 12 пар примут участие в чемпионате России, среди них победители двух этапов Гран-при текущего сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов (бронзовые призеры финала Гран-при сезона-2019/20).

25-летняя Забияко и 30-летний Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призерами чемпионата мира и командного Кубка мира (2019), а также первенства Европы (2018). Ранее Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы 2019 года в Минске, потому как врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления, однако позднее пара продолжила выступать на турнирах.

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.

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Зимние олимпийские виды спорта
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