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Мнение

Загитовой нужен отдых. Она не заслужила критику за решение приостановить карьеру

ЖУКОВ Владислав 
Корреспондент спортивной редакции ТАСС
Олимпийская чемпионка 2018 года может попрощаться со спортом, не достигнув в нем пределов своих возможностей

Неважно, кого вы поддерживаете — Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву или японку Рику Кихиру. Или же Алину Загитову. В какой-то момент возвышенный, вдохновенный и просто безумно красивый вид спорта превратился в войну. Между фанатскими группировками, спортсменами и тренерскими школами. Словом, всеми заинтересованными лицами.

И так уж вышло, что Загитова в этой войне стала камнем преткновения. Так было после Олимпийских игр 2018 года, когда общественность перемалывала кости ей и Медведевой на тему справедливости победы Алины. Точно так же случилось и сейчас. В 17 с небольшим лет Загитова объявила о перерыве в карьере, после чего в медиапространстве начался переполох, которого не было очень давно.

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После победы на прошлом чемпионате мира в Сайтаме можно было ожидать от Алины чего-то подобного. И не потому, что "слабая", "сдалась" и прочее. Просто так уж вышло, что, не достигнув совершеннолетия, она выиграла все. Алина переписывала мировые рекорды, из-за нее менялись правила фигурного катания. Она лишь вторая в истории женского катания, кому покорились вообще все мыслимые и немыслимые титулы, и, возможно, самая популярная фигуристка в истории. Что еще осталось непокоренным?

Me Voy

Вопрос мотивации, а не практически безнадежной борьбы с другими фигуристками из группы ее тренера Этери Тутберидзе был для Алины ключевым. И именно по этой причине никто не может обвинять ее в неправильности решения. Ширма большого спорта, спору нет, выглядит роскошно — блеск софитов, радость побед, море медалей и ощущение собственного превосходства. Причем последнее — самое сладкое. А за ширмой этой лежат несколько пудовых гирь. Хватай их в обе руки и беги снимать сливки — вот что такое спорт. На первых порах веса гирь можно и не заметить, но рано или поздно мышцы начнут ныть от боли и усталости. И что тогда? А если к этому моменту еще и все сливки сняты?

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Режим тренировок профессиональных спортсменов суров. Ты кладешь на алтарь все — свободное время, здоровье, увлечения, учебу. Да что уж там, буквально всю свою жизнь. Но даже сделки с дьяволом во всех легендах и баснях предполагают достижение какой-то цели в обмен на большие жертвы. И здесь — так же, только гораздо честнее. Во всяком случае в спорте при должном таланте и трудолюбии ты практически гарантированно получишь свое. И Загитова получила, причем в полной мере. У нее 18 золотых медалей, четыре из которых добыты на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при, а также еще шесть серебряных и две бронзовые. И нет ничего удивительного и предосудительного в том, что ей теперь хочется выйти из игры, пусть и на время.

Единственное, что может вызывать вопросы, — так это время, выбранное для оглашения решения. Наиболее логичным казалось взять перерыв как раз после победного чемпионата мира в Сайтаме. Перед ним у Алины был незакрытый гештальт, последний непокоренный титул. И в Японии она его закрыла. Но, видимо, фигуристка и тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе решили попробовать начать все заново в новом сезоне. И в итоге все обернулось вот так.

Впрочем, вероятно, внутри коллектива все понимали, что нечто подобное возможно. Уже после того, как Алина объявила о паузе, Тутберидзе в своем интервью отметила, что фигуристка просила дать ей отдых последние полтора года. То есть аккурат после Олимпийских игр, подготовка к которым сама по себе стресс колоссальный, а уж с учетом того, что началось после них… Возможно, этот сезон должен был стать эдаким прощанием — во всяком случае, обе ее соревновательные программы намекали на это. Чувственная, надрывная, наполненная нескончаемой грустью короткая Me Voy (дословный перевод — "Я ухожу") и величественная "произволка" Клеопатра. Я ухожу королевой — очень мощный посыл, что бы на самом деле ни вкладывали тренеры и сама Алина в эти программы.

Есть ли шанс на возвращение?

Если верить статистике — практически нет. В последнее время все, кто брал "паузу", просто тихо уходили из спорта. Слишком уж много факторов, останавливающих фигуристов от возвращения на лед, — и накопившиеся проблемы со здоровьем, и возросшая конкуренция. И отсутствие мотивации. В этих условиях, когда негатив значительно перевешивает позитив, а поток медалей иссяк, в спорте остаются или фанатично преданные своему делу, или те, кто попросту не видит своей жизни без того, чем занимался с детства. Алина на таких людей все-таки не похожа.

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Но рассуждая о теории вероятности, стоит отметить, что Загитова не достигла предела своих возможностей. Несмотря на все обстоятельства, она подошла к нынешнему сезону в замечательной форме и не растеряла прыжковый набор. Да, дальше были странное судейство, небольшие ошибки и даже шестое место в последнем на текущий момент турнире — финале Гран-при в Турине. Но это все частности.

На самом деле все эти два с половиной взрослых сезона Алина даже не имела возможности полноценно работать над усложнением. Перед Олимпиадой у нее были другие задачи, после — долгий процесс восстановления. Весь постолимпийский сезон прошел под знаком борьбы с возрастными изменениями, а на ее коленях почти всегда, кроме того самого чемпионата мира, присутствовали тейпы, облегчающие боль. В нынешнем казалось, что пресловутый "пубертат" остался позади, и Алина все же нашла гармонию. Она говорила о катании в удовольствие и в целом выглядела счастливой. Однако уже на этапе Гран-при в Гренобле тейпы появились вновь, причем на сей раз — на спине.

Если Загитова и ее тренеры всерьез намерены усложниться за счет прыжков повышенной сложности (и Алина сама сказала об этом во время объявления о перерыве), то пропуск соревнований — мудрое и здравое решение. За это время можно поправить здоровье и полностью погрузиться в тренировочный процесс, не отвлекаясь на подготовку к стартам. А дальше все возможно. К примеру, "подняв" двойной аксель до тройного и вспомнив о четверном флипе, который фигуристка разучивала со страховкой прошлой зимой, она с легкостью могла бы вернуть утраченные позиции и победить Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную. Возможно, именно в этом Алина могла бы найти ту самую потерянную мотивацию для того, чтобы вернуться на лед. Но она должна сама этого захотеть — без уговоров, "накачек" и расписок с обещаниями, которые она в последнее время писала себе перед каждым стартом.

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Наш спорт во все времена был пропитан духом превозмогания. Даже тогда, когда оно и не требовалось вовсе. Вероятно, это что-то из области нашего менталитета. Для нас соревнования — война, а все спортсмены, включая хрупких фигуристок, — бойцы. Но иногда следует выбрать более миролюбивую позицию. Практически все победные моменты в карьере Алины были счастливыми, она побеждала не "вопреки", а "благодаря". И если она все же вернется, хотелось бы, чтобы и в дальнейшем все было именно так.

Теперь перед Алиной открываются новые горизонты. Совсем скоро ей предстоит сдавать ЕГЭ, затем — поступить в институт. На тренера, как она сама рассказала. Попробовать себя в чем-то новом и ощутить все многообразие мира вне спорта. У нее впереди целая жизнь, в которую она вступает великой спортсменкой, умудренной опытом.

Для болельщиков и всего фигурного катания уход Алины — колоссальная утрата. Мы теряем блистательную фигуристку, #СвоюЗагитову. И уже скучаем, надеясь на скорое возвращение. Но на самом деле в этой истории не должно быть места трагизму. Ведь теперь она сможет заниматься тем, чем хочет, и, быть может, обрести подлинное счастье. А в спорте или вне его — не имеет никакого значения.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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