Кататься в удовольствие. Загитова будет сиять даже без золотых медалей

На этапе Гран-при во Франции не было невероятных рекордов Александры Трусовой, Анна Щербакова не прыгала сразу два сложнейших четверных лутца, а девочкам-фигуристкам не приходилось выносить со льда сотни Винни Пухов после очередного героического проката японца Юдзуру Ханю. Но обсуждали все не это. Просто олимпийская чемпионка Алина Загитова начала сезон, причем сделала это, как показалось некоторым, не слишком удачно. На этом фоне как-то немного померкла блистательная победа 16-летней дебютантки взрослой серии Гран-при Алены Косторной. Она исполнила сразу три "мужских" прыжка — тройных акселя — в двух прокатах и заняла первое место с космической суммой баллов (236 ровно). По идее, это должно было автоматически вывести ее на первый план, но многие болельщики предпочли сместить акцент в сторону второго места Загитовой. Ничего не поделаешь, этот бэкграунд почти всегда идет в комплекте со статусом главного спортсмена поколения. Но про Косторную ни в коем случае забывать не стоит. Ее катание — это самая настоящая магия, происхождение которой до сих пор не могут объяснить ни болельщики, ни эксперты, ни сама фигуристка.

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А вот критика Загитовой не может вызывать ничего, кроме удивления. Любая критика как реакция на неожиданное событие начинается с вопросов "как?" и "почему?" и развивается в попытках найти на них ответы. То есть ее конечной целью в любом случае должен быть вывод. Другое дело, если итог соответствовал ожиданиям, ответы на ключевые вопросы были даны задолго до него, а вывода и нет вовсе. В таком случае критика рискует превратиться в травлю, а это дело постыдное. Еще в сентябре Алина сообщила, что программы усложнять не планирует. Решение понятное, особенно если учитывать, в каких условиях ей пришлось провести первые два года на взрослом уровне. Но еще более важно то, что уже тогда она озвучила лейтмотив сезона — кататься в свое удовольствие и не зацикливаться на призовых местах. Желание немного разгрузиться психологически и со спокойной душой принимать любовь болельщиков на соревнованиях абсолютно нормально и более того — верно стратегически. Перманентное эмоциональное напряжение еще никого не доводило до добра. Канадский арбитр подпортил впечатление Если говорить конкретно про французский этап, то победа Косторной на нем была читаемой, если не сказать больше. Самая сложная техническая заявка среди всех одиночниц на турнире, высокие компоненты и минимум срывов на протяжении всей юниорской карьеры — от каждого из этих факторов по отдельности исходит золотой отблеск. Загитова же должна была становиться второй при любом раскладе и первой — если бы Косторная допустила много ошибок. Так что ничего неожиданного не произошло, все абсолютно закономерно. И такому раскладу рады как Алена, так и Алина.

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Вопрос лишь в оценках. Конечно, нельзя сказать, что Алина в Гренобле откаталась совсем без ошибок, но на то это и начало сезона. Судьи же оценили Загитову на 216,06 балла, и это сильно меньше того, что мы привыкли видеть. Беглый просмотр протоколов заставляет схватиться за голову. Пять недокрутов на два проката, одно неверное ребро на лутце и еще два неявных и какой-то непонятный штраф в один балл в короткой программе при отсутствии падений. Неужели все так плохо? На самом деле нет. К организации французского этапа Гран-при вообще очень много претензий, но к судейству больше всего вопросов. Татьяна Тарасова, затронув в беседе с ТАСС решения арбитров, сказала коротко: "Кто ищет, тот всегда найдет". Во Франции техническая бригада во главе с канадцем Жероном Принсем и судейская коллегия настолько сильно хотели найти, что в протоколах появилось то, чего не было.

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Оставим на совести арбитров недокруты — они действительно могли быть, особенно на первом лутце в произвольной программе, где Алине чудом удалось избежать падения. Но вот неправильных ребер на этом же прыжковом элементе у Загитовой не было ни разу на всем протяжении ее взрослой карьеры. Как же так вышло, что именно сейчас она ошиблась, причем сразу трижды? А про балл штрафа и вовсе хотелось бы забыть, потому что это самый настоящий смех сквозь слезы. Согласно объяснению, которое было предоставлено Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), Алину наказали за превышение времени, отведенного на прокат. "Превышением времени" арбитры посчитали момент, когда фигуристка опустила руку после окончания выступления. Конечно, Принс с товарищами на этом турнире "отрывался" не только на Загитовой. Досталось практически всем, за исключением разве что француженки Лорин Лекавелье. Да и то только потому, что она снялась еще до старта соревнований. Но количество недочетов в протоколе Алины просто зашкаливает, и это повод назвать судейство не просто строгим, а предвзятым. Из-за спорных решений арбитров россиянка потеряла внушительное количество баллов, и это, конечно, разочаровывает. Остается надеяться, что это лишь разовая акция и дальше мы будем говорить об арбитрах поменьше. Преображение на радость болельщикам Что же до самой Алины, то только слепой не заметил в ней положительных перемен. Речь не про технику — она как была на высоком уровне, так и осталась, а ошибки уйдут по мере "вхождения" в сезон. Дело в том, как фигуристка смотрится на льду. Теперь от нее исходит совершенно невероятная уверенность в собственных силах, которую ощущаешь даже сидя у экрана телевизора. А прокат короткой программы под песню израильской исполнительницы Ясмин Леви Me Voy лично мне и вовсе кажется лучшим выступлением Алины в карьере. В нем было все: и страсть, и нежность, и обида, и горечь утраты. Она тонко прочувствовала настроение песни и блистательно интерпретировала его в столь ограниченном хронометраже, а опущенная рука в конце заставляет замереть.

Короткие программы нашей чемпионке удавались всегда. Возможно, это чисто субъективное впечатление, но олимпийское "Лебединое озеро" и прошлогодний "Призрак оперы" незаслуженно задвигаются на второй план. Но раньше что в них, что в произвольных программах Загитовой все же немного чувствовалась заученность движений, свойственная практически всем юным фигуристам. Теперь же и в Me Voy, и в новой произвольной программе, в которой фигуристка предстает в образе Клеопатры, этого не ощущается. Алина взрослеет и открывает для себя новые грани фигурного катания. Она заметно прогрессирует по части представления и интерпретации программ. Она становится настоящей. И даже придирчивые судьи в Гренобле не смогли проигнорировать это и выставили ей самые высокие компоненты в сезоне — что в короткой, что в произвольной программе.

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