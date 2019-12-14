"Уже не вернется". Как спортивный мир отреагировал на приостановление карьеры Загитовой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский спортивный мир отреагировал на новость о приостановлении соревновательной деятельности олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Спортсменка сделала соответствующее заявление накануне.
Данная новость стала настоящим шоком для всех поклонников фигурного катания. Даже с учетом того, что 17-летняя спортсменка не сжигает мосты и не прекращает тренировочный процесс, в болельщицкой среде набирают обороты упаднические настроения. В последние годы "пауза" в карьере в женском одиночном катании фактически стала синонимом ее завершения, пусть и неофициального. Похожие ситуации были и у Каролины Костнер, и у Аделины Сотниковой, и у Елены Радионовой.
Большинство специалистов склоняются именно к этому - в пятницу Загитова завуалированно попрощалась со спортом. "Вернется Алина или нет - глупый вопрос, надежды юношей питают, - сказала российский тренер Татьяна Тарасова. - Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, - прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены, а мы будем иметь возможность видеть ее раз в год".
Такого же мнения придерживается и другой российский специалист Александр Жулин - он считает, что Загитовой попросту незачем оставаться в спорте с учетом конкуренции с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной, в арсеналах которых присутствуют прыжки повышенной сложности - тройные аксели, четверные. "Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним, поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья, - сказал Жулин. - Она нас порадовала всеми своими программами, шикарными прокатами, но это спорт, все идет вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально - спорт омолодился, деваться некуда".
Рано стала взрослой
Директор школы "Самбо-70", в которой учится и тренируется фигуристка, Ренат Лайшев заявил, что с пониманием отнесся к ее решению. "Она очень талантливый человек, который не растратил, конечно, свой потенциал, - сказал он. - Можно понять, я вообще поражаюсь сам им [фигуристкам], хотя мы непосредственно с ними работаем, и то, что она в 10-м классе выиграла Олимпийские игры в такой тяжелой борьбе, а я был в Пхёнчхане вместе с ними, это огромная психологическая нагрузка, она не ожидала сама этого. Потом мы всей школой уговаривали ее ехать на чемпионат мира [2019 года в Японии], она не хотела, но в итоге поехала и выиграла его, затем уговаривали поехать на финал Гран-при, но она совсем еще девчонка, учится в 11-м классе, на ней лежит большая нагрузка, у нее семья, ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит".
Во время объявления своего решения Загитова несколько раз подчеркнула, что не собираться прекращать сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Однако двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал исключать того, что фигуристка задумывалась о переходе в группу другого специалиста. "Кто знает, может быть она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю - Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени, надо двигаться дальше - впереди еще много времени, а она мощный спортсмен", - сказал он.
Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков считает, что Загитовой необходим отдых. "После ее короткой программы в финале Гран-при мне будет не хватать ее на чемпионате России, но я понимаю, как ей было тяжело - я сам соревновался на чемпионатах России и Гран-при после Олимпийских игр, - отметил он. - А тут - маленькая девочка, провалила чемпионат России после Олимпиады, но стала чемпионкой мира, она реально звезда, крутая, но она измождена, ей нужен отдых".
Впрочем, не все разделяют скептические настроения относительно дальнейшей карьеры фигуристки - к примеру, тренер Тамара Москвина полагает, что шансы на возвращение у Загитовой есть. "Они очень правильно выбрали термин, обозначили, что она пока приостанавливает - вот если бы она сказала, что закончила, это был бы конец, но она сказала "приостанавливает", это правильно, потому что многие спортсмены высокого уровня, которые находятся на вершине мастерства и обязаны его демонстрировать зрителям все время, требуют отдыха эмоционального, физического, морального, - сказала она. - Отдыха от ответственности за свое мастерство, поэтому это сделано правильно, и в этом термине сквозит надежда, что если что-то приостановлено, то оно может быть и возобновлено, это оставляет надежду на то, что после эмоционального и физического отдыха Алина попробует снова набрать форму и начать выступать. Такие случаи были, так что мне очень понравилось интервью, она говорила совершенно естественно, разумно, очень обоснованно, и эти правильные слова о приостановке дают надежду болельщикам, что после перерыва она снова воспрянет и продолжит радовать своим мастерством".