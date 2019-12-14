"Уже не вернется". Как спортивный мир отреагировал на приостановление карьеры Загитовой

Данная новость стала настоящим шоком для всех поклонников фигурного катания. Даже с учетом того, что 17-летняя спортсменка не сжигает мосты и не прекращает тренировочный процесс, в болельщицкой среде набирают обороты упаднические настроения. В последние годы "пауза" в карьере в женском одиночном катании фактически стала синонимом ее завершения, пусть и неофициального. Похожие ситуации были и у Каролины Костнер, и у Аделины Сотниковой, и у Елены Радионовой.

Большинство специалистов склоняются именно к этому - в пятницу Загитова завуалированно попрощалась со спортом. "Вернется Алина или нет - глупый вопрос, надежды юношей питают, - сказала российский тренер Татьяна Тарасова. - Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, - прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены, а мы будем иметь возможность видеть ее раз в год".

Такого же мнения придерживается и другой российский специалист Александр Жулин - он считает, что Загитовой попросту незачем оставаться в спорте с учетом конкуренции с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной, в арсеналах которых присутствуют прыжки повышенной сложности - тройные аксели, четверные. "Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним, поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья, - сказал Жулин. - Она нас порадовала всеми своими программами, шикарными прокатами, но это спорт, все идет вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально - спорт омолодился, деваться некуда".

Рано стала взрослой

Директор школы "Самбо-70", в которой учится и тренируется фигуристка, Ренат Лайшев заявил, что с пониманием отнесся к ее решению. "Она очень талантливый человек, который не растратил, конечно, свой потенциал, - сказал он. - Можно понять, я вообще поражаюсь сам им [фигуристкам], хотя мы непосредственно с ними работаем, и то, что она в 10-м классе выиграла Олимпийские игры в такой тяжелой борьбе, а я был в Пхёнчхане вместе с ними, это огромная психологическая нагрузка, она не ожидала сама этого. Потом мы всей школой уговаривали ее ехать на чемпионат мира [2019 года в Японии], она не хотела, но в итоге поехала и выиграла его, затем уговаривали поехать на финал Гран-при, но она совсем еще девчонка, учится в 11-м классе, на ней лежит большая нагрузка, у нее семья, ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит".