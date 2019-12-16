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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: Забияко и Энберт не выступят на чемпионате России по медицинским показаниям

Соревнования пройдут с 26 по 29 декабря в Красноярске
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряные призеры Олимпийских игр - 2018 в командном турнире и бронзовые призеры чемпионата мира в парном фигурном катании Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат России в Красноярске из-за проблем со здоровьем у партнера. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Состав участников национального первенства в Красноярске был опубликован в понедельник. Ранее Забияко и Энберт пропустили этапы серии Гран-при по той же причине.

"Пропуск связан с медицинскими показаниями", - сказал Горшков.

Помимо серебряных наград Игр 2018 года, 25-летняя Забияко и 30-летний Энберт являются бронзовыми призерами чемпионата мира и командного Кубка мира (2019), а также первенства Европы (2018). Ранее Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы 2019 года в Минске, потому как врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления, однако позднее пара продолжила выступать на турнирах.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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