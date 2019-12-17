Фазель назвал "Пятерку Ларионова" лучшей в истории мирового хоккея

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает "Пятерку Ларионова" лучшей в истории хоккея. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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"Конечно, [Уэйн] Гретцки - фантастический игрок, потом появились [Матс] Сундин, [Саку] Койву, [Теему] Селянне, [Яромир] Ягр, я могу называть много, и это так не честно. Я видел несколько раз вживую матчи Гретцки, [Марио] Лемье, [Марка] Мессье - фантастика, но [Игорь] Ларионов, [Вячеслав] Фетисов, [Алексей] Касатонов, [Владимир] Крутов, [Сергей] Макаров - это была лучшая пятерка всех времен. "Русская пятерка" в "Детройте" - тоже неплохо, но не как в советское время", - сказал Фазель.

"Пятерка Ларионова" была сформирована в 1980-х годах Виктором Тихоновым, игроки выступали в таком сочетании в столичном ЦСКА и сборной СССР. На первом турнире, Кубке Канады, в составе сборной СССР "Пятерка Ларионова" набрала 22 очка (11 шайб + 11 передач) в семи играх, в тот год национальная команда выиграла турнир, обыграв сборную Канады в финале со счетом 8:1.

"Русскую пятерку" сформировал главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно звено защитников Фетисова, Владимира Константинова и нападающих Вячеслава Козлова, Ларионова, Сергея Федорова.