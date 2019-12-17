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Президент IIHF Фазель не исключил, что примет предложение о работе из России

Ранее Фазель заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы IIHF
Глава IIHF Рене Фазель Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рене Фазель не исключил, что после ухода с поста президента Международной федерации хоккея (IIHF) примет предложение о работе из России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ранее Фазель заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента IIHF. Выборы нового главы организации пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2020 года в Санкт-Петербурге.

"У меня много возможностей, так что я знаю, что буду при деле, - отметил 69-летний Фазель. - У меня есть опыт, и если людям он будет нужен, то я с радостью поделюсь им. Я люблю Россию, если будет предложение, то с удовольствием приеду и помогу".

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.

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Фазель, Рене
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