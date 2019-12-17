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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов: российские хоккеисты будут стараться диктовать условия на молодежном ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов в сентябре стал консультантом главы штаба национальной сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею будет стараться в каждом матче чемпионата мира действовать первым номером. Об этом журналистам после открытой тренировки на базе в подмосковном Новогорске рассказал тренер сборной Игорь Ларионов.

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Двукратный олимпийский чемпион Ларионов в сентябре стал консультантом главы штаба национальной сборной России, а в конце ноября вошел в состав тренерского штаба молодежной команды.

"Мне интересно дать то, что я могу, чтобы мы вернулись к нашему правильному хоккею, от которого мы ушли. Я получаю довольствие каждый день, хочется донести до ребят именно детали игры, которые очень важны. Безусловно, необходимо, чтобы игроки проявляли и оборонительные функции, защита должна быть агрессивной и компактной", - пояснил обладатель Кубка Стэнли.

"Сегодня мне хочется дать то направление, которое мы немножко потеряли. Мы опустились на уровень вторых команд и сейчас больше играем вторым номером. Стоит задача, чтобы мы диктовали свои условия. У нас в команде три атакующих звена и одно разрушительное, все для этого есть, будем стараться", - добавил он.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии, Канады, США и Германии.

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