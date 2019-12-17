Ларионов отметил высокий потенциал молодежной сборной России по хоккею перед ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Член тренерского штаба молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов отметил высокий потенциал российских молодых игроков, которые отправятся на чемпионат мира в Чехию. Об этом Ларионов рассказал журналистам после открытой тренировки на базе в подмосковном Новогорске.

"Я вижу, что ребятам нравится процесс, он несет в себе большое количество импровизации и голы тоже. Мы готовимся к любой команде, как к активной, так и к пассивной обороне, чтобы ребята знали, что их ожидает. Все игроки мастеровитые, "рукастые", радует, что они слушают и делают правильные вещи. У нас сейчас самые сильные игроки в России, у них хороший потенциал", - отметил Ларионов.

"У нас очень интересная группа ребят, моя задача - поставить игру в большинстве. Мы изучаем несколько вариантов выхода из зоны, игру в зоне соперника. Не отменяется творчество, очень важно, чтобы молодые ребята не работали, а играли в хоккей. Важно дать им творить, чтобы они могли ошибаться, для этого и нужен тренировочный процесс, где мы прорабатываем все варианты", - добавил он.

Ларионов отметил, что на предстоящем чемпионате мира перед российскими хоккеистами будет поставлена задача показывать яркий хоккей. "При хорошей игре табло само проявит себя и счет будет правильный. Чтобы не было давления на ребят, они должны понимать, что при правильной игре в атаке и защите, а также коллективной игре в пас получится результат", - заключил Ларионов.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии, Канады, США и Германии.