{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов отметил высокий потенциал молодежной сборной России по хоккею перед ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что на предстоящем чемпионате мира перед российскими хоккеистами будет поставлена задача показывать яркий хоккей
Игорь Ларионов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игорь Ларионов
© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Член тренерского штаба молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов отметил высокий потенциал российских молодых игроков, которые отправятся на чемпионат мира в Чехию. Об этом Ларионов рассказал журналистам после открытой тренировки на базе в подмосковном Новогорске.

"Я вижу, что ребятам нравится процесс, он несет в себе большое количество импровизации и голы тоже. Мы готовимся к любой команде, как к активной, так и к пассивной обороне, чтобы ребята знали, что их ожидает. Все игроки мастеровитые, "рукастые", радует, что они слушают и делают правильные вещи. У нас сейчас самые сильные игроки в России, у них хороший потенциал", - отметил Ларионов.

"У нас очень интересная группа ребят, моя задача - поставить игру в большинстве. Мы изучаем несколько вариантов выхода из зоны, игру в зоне соперника. Не отменяется творчество, очень важно, чтобы молодые ребята не работали, а играли в хоккей. Важно дать им творить, чтобы они могли ошибаться, для этого и нужен тренировочный процесс, где мы прорабатываем все варианты", - добавил он.

Ларионов отметил, что на предстоящем чемпионате мира перед российскими хоккеистами будет поставлена задача показывать яркий хоккей. "При хорошей игре табло само проявит себя и счет будет правильный. Чтобы не было давления на ребят, они должны понимать, что при правильной игре в атаке и защите, а также коллективной игре в пас получится результат", - заключил Ларионов.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии, Канады, США и Германии.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист Дмитрий Ефремов покинул московский ЦСКА
Также клуб покинули футболисты молодежной команды Максим Едапин и Данил Савиных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС