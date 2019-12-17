Прядкин не считает, что Российская премьер-лига деградирует

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не согласен с утверждением, что чемпионат России переживает период деградации. Об этом Прядкин заявил журналистам на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата России.

"Кто-то из корреспондентов говорил о деградации, но я считаю, что никакой деградации в российском футболе нет, - сказал Прядкин - Наша турнирная таблица показывает, что до конца последнего тура у нас не будут определены евркубковые участники и те, кто вылетает. Коллеги из европейских лиг говорят мне, что нигде не видели такой плотности по очкам. Это говорит о том, что наш чемпионат проходит в конкурентной среде".