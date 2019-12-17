Прядкин не считает, что Российская премьер-лига деградирует

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не согласен с утверждением, что чемпионат России переживает период деградации. Об этом Прядкин заявил журналистам на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата России.
"Кто-то из корреспондентов говорил о деградации, но я считаю, что никакой деградации в российском футболе нет, - сказал Прядкин - Наша турнирная таблица показывает, что до конца последнего тура у нас не будут определены евркубковые участники и те, кто вылетает. Коллеги из европейских лиг говорят мне, что нигде не видели такой плотности по очкам. Это говорит о том, что наш чемпионат проходит в конкурентной среде".
Российские клубы впервые с 2002 года не пробились в весеннюю стадию еврокубков. Перед зимней паузой "Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, занимающий второе место "Краснодар" имеет в активе 35 очков, у "Ростова" и московских ЦСКА и "Локомотива" по 34 очка. В нижней части турнирной таблицы "Ахмат" (Грозный), "Рубин" (Казань) и "Оренбург" имеют в активе 19 очков и занимают места с 12-го по 14-е. Самарские "Крылья Советов" идут на предпоследнем, 15-м месте (18), замыкает турнирную таблицу "Сочи" (15).