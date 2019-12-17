Знарок: хоккеисты "Спартака" тактически грамотно сыграли с "Витязем"

ТАСС, 17 декабря. Игроки московского "Спартака" грамотно действовали тактически в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

Во вторник "Спартак" дома переиграл "Витязь" со счетом 6:0. "Мы сегодня неплохо сыграли, тактически грамотно. Большинство пошло. У нас с начала сезона идет непрерывная работа", - отметил Знарок.

"Спартак" по ходу встречи трижды реализовал численное преимущество. Первую шайбу в большинстве забросил защитник Дмитрий Вишневский. Тогда на льду у красно-белых одновременно находились три защитника. "Это не новинка, многие тренеры такое используют. Максим Гончаров у нас очень здорово играет перед вратарем, поэтому мы пошли на этот шаг", - пояснил Знарок.

"Витязь" ошибался с первых смен

Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец отметил, что у его команды матч со "Спартаком" совсем не получился. "Были ошибки с первых смен, невыполнение игрового задания. Нельзя сказать, что мы не готовились или проспали. Такие игры бывают, нужно проанализировать и разобраться, почему так произошло. Нам нужно будет доказать, что мы сильная и хорошая команда в следующих играх", - сказал Кравец.

12 декабря СКА выменял у "Витязя" финского нападающего Миро Аалтонена. В обмен петербургский клуб отдал права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".

"Без комментариев, вы сами можете догадаться. Естественно, когда уходит игрок, приходится делать перестановки, создавать новые звенья. Не все сразу получается, но другие игроки должны выходить и играть", - подчеркнул Кравец.

"Спартак" располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах. "Витязь" занимает шестую строчку, уступая "Спартаку" по дополнительным показателям (в активе подмосковной команды также 45 очков в 37 встречах).

В следующем матче "Спартак" в пятницу примет "Сочи", в четверг "Витязь" дома сыграет с рижским "Динамо".