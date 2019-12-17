"Астон Вилла" разгромила "Ливерпуль" в матче Кубка английской лиги

Забитыми мячами отметились Конор Хурихэйн (14-я минута), Джонатан Коджиа (37, 45) и Уэсли (90), еще один гол защитник "Ливерпуля" Морган Бойс забил в свои ворота (37).

ТАСС, 18 декабря. "Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Бразильский "Фламенго" стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу

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В составе "Ливерпуля" на поле вышли футболисты из молодежной команды, так как в среду основная команда проведет полуфинальный матч клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре. Соперником подопечных Юргена Клоппа станет мексиканский "Монтеррей".

Соперник "Астон Виллы" по полуфиналу определится в результате жеребьевки. Остальные четвертьфинальные матчи, в которых "Оксфорд Юнайтед" примет "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" - "Колчестер Юнайтед", "Эвертон" - "Лестер", состоятся 18 декабря.