Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с вратарем сборной России Самоновым

ТАСС, 18 декабря. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА продлил контракт с российским голкипером Александром Самоновым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с вратарем будет действовать до 30 апреля 2022 года. Предыдущий контракт игрока был рассчитан до окончания сезона-2019/20.

Самонов перешел в СКА из подмосковного "Витязя" 18 октября. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 24-летний голкипер провел семь матчей за подольскую команду, дважды сыграв "на ноль". После перехода в СКА Самонов вышел на лед в 10 играх, одержав шесть побед. В текущем чемпионате его процент отраженных бросков составляет 95,4 (502 из 526).

10 ноября Самонов дебютировал в составе сборной России, сыграв в матче Кубка Карьяла против команды Чехии (0:3). Кроме того, он провел одну игру на Кубке Первого канала против шведов (3:4), где был заменен после третьей пропущенной шайбы.

Самонов примет участие в Матче звезд КХЛ, который пройдет 19 января 2020 в Москве на "ВТБ-Арене".

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка в 38 играх. Ближайшая игра питерских армейцев пройдет 19 декабря, на своем льду они примут ЦСКА (начало - 20:00 мск).