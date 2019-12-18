{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с вратарем сборной России Самоновым

Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2021/22

ТАСС, 18 декабря. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА продлил контракт с российским голкипером Александром Самоновым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему
По нарастающей. Сборная России победила финнов в заключительном матче Кубка Первого канала

Новое соглашение с вратарем будет действовать до 30 апреля 2022 года. Предыдущий контракт игрока был рассчитан до окончания сезона-2019/20.

Самонов перешел в СКА из подмосковного "Витязя" 18 октября. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 24-летний голкипер провел семь матчей за подольскую команду, дважды сыграв "на ноль". После перехода в СКА Самонов вышел на лед в 10 играх, одержав шесть побед. В текущем чемпионате его процент отраженных бросков составляет 95,4 (502 из 526).

10 ноября Самонов дебютировал в составе сборной России, сыграв в матче Кубка Карьяла против команды Чехии (0:3). Кроме того, он провел одну игру на Кубке Первого канала против шведов (3:4), где был заменен после третьей пропущенной шайбы.

Самонов примет участие в Матче звезд КХЛ, который пройдет 19 января 2020 в Москве на "ВТБ-Арене".

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка в 38 играх. Ближайшая игра питерских армейцев пройдет 19 декабря, на своем льду они примут ЦСКА (начало - 20:00 мск).

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристы Мишина и Галлямов считают санкции WADA несправедливыми
По словам спортсменов, к их паре никогда не было претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС