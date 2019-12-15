По нарастающей. Сборная России победила финнов в заключительном матче Кубка Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 2:0 в заключительном матче домашнего этапа Евротура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в присутствии 67877 зрителей. Сборные России и Финляндии встретились в заключительном матче Кубка Первого канала на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге второй год подряд, в 2018-м российские хоккеисты разгромили соперников со счетом 5:0. Перед игрой главный тренер финнов Юкка Ялонен был уверен, что его подопечные в нынешнем году сыграют лучше, чем в предыдущем. Так как в первом матче дня в Москве шведы переиграли чехов со счетом 3:1, победа сборной Финляндии приводила ее к выигрышу всего турнира. Россияне уже потеряли шансы занять первое место на домашнем этапе Евротура, но не имели права ударить в грязь лицом перед многочисленными болельщиками.

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Уже на второй минуте встречи нападающий сборной России Антон Слепышев реализовал большинство, наказав финнов за нарушение численного состава. До этого публика увидела красочное световое шоу, а также выступление на льду. Девушки вынесли на площадку девять флагов со звездами, символизирующие девять побед отечественных хоккеистов на Олимпийских играх. Быстрый гол взбодрил публику, которая горячо поддерживала россиян. Те в свою очередь провели еще несколько хороших атак и не подпускали финских хоккеистов к воротам Ильи Сорокина. Воплотить игровое преимущество в заброшенные шайбы хозяевам не удалось, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом сборной России. В похожем ключе проходил и второй период, самым запоминающимся моментом стала волна в исполнении болельщиков, которую на протяжении нескольких минут поддерживал весь стадион. Сборная России снова не реализовали свои голевые моменты, что заставляло нервничать ее поклонников перед третьим периодом. В заключительной двадцатиминутке сборная России больше атаковала и контролировала ход встречи. Финские хоккеисты, как и год назад, так и не смогли подобрать ключ к воротам россиян, в то время как Слепышев сумел на 58-й минуте забить финнам вновь, установив на табло итоговый счет - 2:0. "Сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты. Во втором периоде было много моментов, надо было дожимать. Финны не раскрываются, с ними тяжело играть в атаке. Сегодня мы выполнили план на игру", - отметил главный тренер сборной России Алексей Кудашов. Сборная России продолжит играть на футбольных стадионах Идея провести хоккейный матч на футбольном стадионе впервые прозвучала еще три года назад. Тогда "Газпром Арена" только достраивалась к футбольному Кубку конфедераций 2017 года. Желание удалось осуществить через два года. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что будет продолжать практику проведения игр национальной команды на футбольных стадионах.

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"Для популяризации хоккея эти игры очень важны, важна победа сборной России, - сказал Ротенберг. - Большая благодарность организаторам и всем болельщикам, которые пришли на матч, мы отработали для зрителей, и сейчас важно, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Очень важен финансовый фактор: когда мы проводим такие матчи, мы считаем экономику, здесь вопрос бизнеса, мы должны быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли. Мы теоретически можем рассматривать матч Россия - Канада, как это было на Кубке Первого канала два года назад". Также Федерация хоккея России намерена организовать игру сборной под открытым небом. "Я хочу организовать такой матч (на открытом воздухе), у нас есть такой опыт, мы делали Матч звезд [КХЛ] на Красной площади. Но это слишком много рисков, особенно риск погоды", - отметил Ротенберг. Хоккеисты сборной России Сорокин и Слепышев также положительно относятся к идеи проведения матчей на футбольных стадионах. По их словам, при такой атмосфере очень приятно играть. Прогресс по ходу турнира По ходу Кубка Первого канала сборная России прогрессировала от матча к матчу не только по результатам, но и по качеству игры. Самым провальным отрезком на турнире в исполнении российских хоккеистов стал первый период стартового матча со шведами (3:4). Тогда россияне после первой половины встречи уступали со счетом 0:3, после чего не смогли исправить ситуацию, несмотря на подавляющее игровое преимущество. Кудашов сетовал на слабую реализацию голевых моментов и большинства (1 из 7), а также на плохое начало матча. В следующей встрече с командой Чехии сборная России продемонстрировала мощное начало и сумела воплотить в гол первое же численное преимущество. Однако второй период командой Кудашова был провален, в результате чего победу удалось одержать только по буллитам (4:3). После пяти матчей Евротура россияне позволили забросить в свои ворота 18 шайб и ни разу не пропускали меньше трех голов за игру. В заключительной игре российские хоккеисты сумели внимательно сыграть в обороне, не позволяя финнам создать большое количество опасных моментов.

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