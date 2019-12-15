Кудашов: хоккеисты сборной России должны были дожимать финнов во втором периоде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна была решить исход встречи с командой Финляндии во втором периоде. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

В воскресенье сборная России победила команду Финляндии со счетом 2:0 и заняла второе место на Кубке Первого канала. Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром-Арена".

"Сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты. Во втором периоде было много моментов, надо было дожимать. Финны не раскрываются, с ними тяжело играть в атаке. Сегодня мы выполнили план на игру", - отметил Кудашов.

Вратарь сборной России Тимур Билялов не попал в заявку ни на один из матчей Кубка Первого канала. "Привлечение в сборную - это уже знак внимания. Он осваивается и уже сделал первый шаг. Это очень важно, он осваивается и уже с нами", - пояснил Кудашов.

Третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля 2020 года в Швеции.