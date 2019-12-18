Шишкарев назвал удовлетворительным результатом бронзовые медали гандболисток на ЧМ

"Это первая медаль за 10 лет, и третья за время моего президентства. Если считать в медальном плане, то это, безусловно, достижение, если с точки зрения спортивного результата, то оценил бы его как удовлетворительный, но не поставил бы за это пятерку. Очевидные вещи происходили на чемпионате - это удачная жеребьевка, возможность вкатиться в турнир, наиграть состав, но есть досадное поражение (в полуфинале от сборной Нидерландов - 32:33 - прим. ТАСС), которое нельзя списать ни на судейство, ни на то, что мы были не готовы. Были допущены конкретные ошибки, промахи в полуфинале, которые не позволили нам оказаться в финале", - считает Шишкарев.

Перед стартом чемпионата мира россиянки приняли участие в турнире в Южной Корее, который прошел с 23 по 26 ноября и стал подготовительным к мировому первенству. Помимо российской сборной, в турнире принимали участие команды Сербии, Венгрии и Южной Кореи. "Удачный темп, который взяла наша сборная с самого старта чемпионата мира, получился из-за того, что команда прошла игровую подготовку и акклиматизацию на турнире в Южной Корее. Это позволило войти в формат другого часового пояса, поиграть с сильными соперниками, подойти в оптимальной форме к турниру", - отметил Шишкарев.

"Полуфинал я считаю конкретным тренерским поражением, девочки были в ограниченном составе на площадке, а такая умная и хитрая гандболистка, как [Елена] Михайличенко, могла бы здорово усилить заднюю линию. Сыграл фактор усталости, нужно было ротировать состав. Понимаю тренера, который опирался на тех игроков, которые лучше себя показали, но формат турнира позволял наиграть абсолютно всех, может быть, мы не были самыми сильными во всех линиях, но у нас была очень сбалансированная команда. У нас не было конкретных примеров, когда какой-то игрок что-то бы запорол", - сказал глава ФГР.

Тренер отчитается на исполкоме

Он отметил, что главный тренер Амброс Мартин отчитается за работу на чемпионате мира на исполкоме организации. "Мы не беседовали с Мартином, у нас принципиальная позиция - обсуждать эти вопросы в спокойной обстановке. У нас пройдет заседание исполкома, на котором главный тренер расскажет свое видение. Мы высказываем свое мнение со стороны, но Мартин приведет свои доводы, и они должны быть услышаны и оценены", - сообщил Шишкарев.

"В полуфинале меня расстроила Анна Сень, она не встряхнула команду. В такой ситуации, когда нужна всеобщая мобилизация, когда нужно повести за собой, такого в этом матче я от нее не увидел. Видел какое-то раздражение от тренерских решений, которое тоже сказывалось, надо было взбодрить команду, сказать: "Девчонки, милые, вперед!" Иногда что-то на них такое находит, они сверхсконцентрированы на игре, их надо было взбодрить", - считает Шишкарев.