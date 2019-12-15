Матч, достойный финала. Российские гандболистки завоевали первые за 10 лет медали ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии со счетом 33:28 в матче за третье место на чемпионате мира в Японии, россиянки завоевали медали мирового первенства впервые с 2009 года, когда стали победительницами турнира. Чемпионками мира впервые в истории стали голландки, которые в финале победили испанок (30:29) завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио. В пятничном полуфинале команда России с минимальным счетом уступила сборной Нидерландов (32:33), для подопечных Амброса Мартина это поражение стало первым на турнире. Сборная Норвегии на этом мировом первенстве проиграла голландкам (28:30) на групповом этапе, а в полуфинале довольно неожиданно уступила команде Испании (22:28).

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Матчи группового этапа и полуфинальные встречи проходили в будни днем по местному времени, что ощутимо сказалось на посещаемости соревнований. Решающие матчи мирового первенства прошли вечером в воскресенье, и уже во время игры за бронзовые медали трибуны оказались заполнены. Особенно отметились норвежские болельщики - красно-синяя толпа заняла два сектора и безостановочно звенела традиционными трещотками-колокольчиками, которые обычно можно услышать на биатлонных соревнованиях. По сравнению с групповым этапом в зале прибавилось и российских болельщиков. С первых минут на площадке появилась восстановившаяся от травмы Виктория Калинина. Норвежки уверенно начали матч, к пятой минуте уже вели со счетом 3:0, в то время как российская команда никак не могла поразить ворота соперниц. К 12-й минуте россиянки сумели сравнят счет (7:7), после этого началась игра мяч в мяч. Но, видимо, норвежские гандболистки не сумели справиться с волнением - на 17-й минуте российская сборная вышла вперед, а к перерыву увеличила преимущество(18:15). Всю вторую половину встречи россиянки вели в счете, но на 24-й минуте второго тайма у сборной России удалили сразу двух игроков. Счет на табло был 30:26, но норвежки не смогли воспользоваться двухминутным численным преимуществом, чтобы сократить отрыв. Итоговый результат - 33:28, самым результативным игроком в составе россиянок стала Анна Вяхирева. Ей же вручили приз лучшему игроку встречи. "Вначале было очень тяжело, тем более, что норвежки повели в счете, но, в принципе, мы всегда так начинаем. Безумно рада, что мы привезем домой бронзу, хотя жаль, что это не золото. Норвежки были очень готовы к нашим комбинациям, но мы хорошо сыграли всей командой. Нам помогли вратари, мы хорошо стояли в защите, шла атака, все было на ходу, хорошо сыграли молодые игроки, Михайличенко вышла и проявила себя, забила три гола", - отметила после матча капитан российской команды Анна Сень. Сила в команде Вяхирева после матча отметила, что приз лучшему игроку встречи разделила бы со всей командой. "Очень рада, мы смогли показать сегодня настоящую сборную, наше отношение к матчу, наш командный дух. Желание победить было на пределе, хотелось после последней игры доказать себе и всему миру, что в прошлом матче мы просто оступились, это неудача, которая случается с каждым, это спорт. Сегодня мы показали настоящий гандбол, так, надеюсь, и будем играть в будущем, защита сработала на ура, все работали на пределе", - сказала спортсменка.

Чемпионат мира стал первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. "Это всегда было моей мечтой - завоевать медали мирового первенства в качестве тренера, а игроки помогли этой мечте стать реальностью. Но я являюсь наименее значимой персоной, самое главное - это наши гандболистки. Каждый из нас проделал отличную работу, чтобы добиться этого результата", - сказал специалист По словам Мартина, тренерский штаб россиянок уделил много внимания анализу норвежского подхода к игре, и российская команда заслуженно завоевала бронзовые медали. "Сегодня был справедливый результат, у нас есть потенциал для развития, например, мы были одной из самых забивающих сборных на турнире. Это было хорошее выступление нашей команды на турнире, но спортсменки заслуживали большего. Однако эта медаль безумно важна для всего гандбола в России", - добавил тренер. Вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер сборной России Трефилов признался, что ему было тяжело смотреть матч с трибуны, не имея возможности повлиять на происходящее. Он поздравил команду с завоеванием медалей и отметил, что этот результат пойдет на пользу всему российскому спорту. "Всех поздравляю, хотя надеялись на большее, вся страна надеялась на большее, но что смогли. После победы девочки завернулись в российские флаги, это очень хорошо, еще хочу, чтобы некоторые научились петь гимн, в такой момент этот очень здорово. Я очень хотел, чтобы мы с высшего места доказали всем - и за мельдоний, и за все. Но очень надеюсь, что еще будет такая возможность", - сказал специалист. Дорога до Токио Медаль чемпионата мира россиянки завоевали, а вот за олимпийскую путевку придется побороться весной. Квалификационный турнир пройдет с 19 по 22 марта, официально место его проведения пока не объявлено. По словам Трефилова, с наибольшей долей вероятности турнир примет Сербия.