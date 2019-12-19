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Бокс

Боксеры Лебедев и Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя

Ранее стало известно, что россиянин вступил в программу VADA "Чистый бокс"
Денис Лебедев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев и южноафриканец Табисо Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Ранее стало известно, что Лебедев вступил в программу VADA "Чистый бокс".

"Согласно программе, допинг-тесты будут сданы до и после поединка", - сказал собеседник агентства.

Лебедев и Мчуну проведут бой 21 декабря в Красноярске. На кону будет стоять титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver.

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Бокс
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