Дегтярев: решение об отмене отстранения Мутко от Олимпиад - пример отстаивания прав в CAS

В четверг наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, дело должно быть передано в CAS в Лозанне. До 30 декабря РУСАДА направит в WADA несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта. 5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. 11 июля 2019 года CAS отменил данное решение.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненного отстранения Виталия Мутко от Олимпийских игр является показательным примером того, как отстаивать права в международных инстанциях. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад - показательный пример того, что нужно бороться, отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях, - заявил Дегтярев. - Голоса в поддержку России все чаще звучат и в международном сообществе, поскольку наша страна всегда являлась членом мировой спортивной семьи. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, с которым мы встречались недавно в Москве, высказался предельно четко, заявив, что на протяжении последних пяти лет российские хоккеисты проверяются на предмет допинга, все они чистые".

"По какой причине они должны ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Почему нарушаются их права? Такого мнения придерживаются все те, кто предан спорту, а не политическим играм", - заключил Дегтярев.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.