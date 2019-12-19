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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин считает, что Россия примет ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA

Президент подчеркнул, что российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что чемпионат мира 2022 года по волейболу пройдет в России, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он рассказал на большой пресс-конференции.

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.

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"Думаю, что чемпионат мира по волейболу все же пройдет в России, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства, - сказал Путин. - Мне кажется, надо спокойно дождаться окончательного решения, в частности решения Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы понять в каком положении мы находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, и они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. В конце октября Международная федерация волейбола включила в список резервных городов для проведения турнира Белгород.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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