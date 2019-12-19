Фетисов надеется на положительное решение CAS в отношении российских спортсменов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, специальный представитель Госдумы РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов отметил, что рассчитывает на положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"Я рассчитываю на положительное решение суда в пользу чистых спортсменов. Про перспективы говорить не хочу - я не судья. Не знаю, какое решение будет принято и что будут говорить и предъявлять", - сказал Фетисов.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.