Мамиашвили: набсовет РУСАДА вынес прогнозируемое решение, бороться нужно через суд

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял единственно верное и прогнозируемое решение отстаивать права российского спорта в Спортивным арбитражном суде (CAS), только так можно бороться с попытками навязать спортсменам коллективную ответственность. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"Это было прогнозируемое и единственное верное решение - как можно соглашаться с попыткой навязать нам новое юридическое право и коллективную ответственность? А мы в свою очередь продолжаем работать - спортсмены на учебно-тренировочных сборах готовятся к Играм, никаких упаднических настроений, скорее даже наоборот. Каждый работает, осознавая свою ответственность", - сказал Мамиашвили.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА, это приводит российский спорт к лишению права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Также спортсмены России могут оказаться лишенными права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.