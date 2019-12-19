{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Журова: у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде

РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) абсолютно правильным решением и полагает, что у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение Журова высказала ТАСС.

На эту тему
Вяльбе призвала бороться до конца за отмену антироссийских санкций WADA

РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

"Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права, - сказала Журова. - Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом".

"Важно также, чтобы процесс не затягивался, - добавила Журова. - У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы [выиграть суд]".

На эту тему
Винер-Усманова: честных спортсменов России надо защищать через суд, это верное решение

Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги
Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС