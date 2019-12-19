Журова: у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) абсолютно правильным решением и полагает, что у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение Журова высказала ТАСС.
РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.
"Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права, - сказала Журова. - Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом".
"Важно также, чтобы процесс не затягивался, - добавила Журова. - У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы [выиграть суд]".
Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.
Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.