Журова: у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) абсолютно правильным решением и полагает, что у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение Журова высказала ТАСС.

РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

"Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права, - сказала Журова. - Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом".

"Важно также, чтобы процесс не затягивался, - добавила Журова. - У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы [выиграть суд]".