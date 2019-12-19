Поздняков считает, что совет учредителей РУСАДА примет рекомендацию набсовета

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд

РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Считаю, что с большой долей вероятности рекомендация наблюдательного совета РУСАДА будет принята членами общего собрания [советом учредителей], - сказал Поздняков. - Наблюдательный совет - орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути, для общего собрания членов РУСАДА рекомендация набсовета носит такой же характер, как для WADA рекомендации комитета по соответствию".

24 декабря пройдет ближайшее заседание исполкома ОКР (одного из учредителей РУСАДА), на котором будет рассмотрена данная рекомендация, а также вопрос юридической защиты интересов ОКР. Организация имеет право независимо выступить в качестве заинтересованной стороны, интересы которой были затронуты решениями WADA.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ чемпионаты мира и Олимпиады. Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях.