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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Кириленко: будущее России в международных турнирах зависит от FIBA

В четверг наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) воздерживается от любых действий и комментариев в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), организация находится в контакте и ведет переговоры с Международной федерацией баскетбола (FIBA). Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

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В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"Для того, чтобы соглашаться или нет [c рекомендациями РУСАДА], надо владеть деталями. Мы их не знаем, поэтому РФБ воздерживается от любых действий сейчас, - сказал Кириленко. - Ведем постоянные переговоры с FIBA, так как от них зависит наше будущее в международных турнирах. Оптимизм есть всегда, мы позитивно настроенная организация".

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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