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КХЛ

Московское "Динамо" повторило клубный рекорд, разгромив "Северсталь" в матче КХЛ

8:1 - самая крупная победа бело-голубых за историю выступления в КХЛ
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Московское "Динамо" победило череповецкую "Северсталь" со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). У "Северстали" шайбу забросил Владислав Кодола (20).

Перед матчем прошла церемония чествования двукратных обладателей Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе "Динамо" нападающих Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру летом 2019 года.

"Динамо" одержало самую крупную победу за историю выступления в КХЛ. Это повторение достижения 2011 года, когда с аналогичным счетом был обыгран новокузнецкий "Металлург".

"Северсталь" потерпела третье поражение в чемпионате кряду. В очном противостоянии "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений.

В следующем матче "Динамо" примет 22 декабря "Сочи", "Северсталь" днем ранее сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".

В другом матче игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома нижнекамский "Нефтехимик" (4:3), нападающий хозяев Брукс Мэйсек забросил самую быструю шайбу текущего сезона (10-я секунда). Челябинский "Трактор" на своей площадке проиграл хабаровскому "Амуру" (2:3, по буллитам), омский "Авангард" победил дома новосибирскую "Сибирь" (3:1), казанский "Ак Барс" на своем льду был сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (2:1), подольский "Витязь" обыграл рижское "Динамо" (1:0), финский "Йокерит" дома уступил "Локомотиву" (4:5, по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА372222038108-6155
2СКА3915552210103-7854
3Динамо Мск3918313212112-9049
4Йокерит3716413310103-9748
5Витязь381424431182-8647
6Локомотив3914351016105-10045
7Спартак3714241412100-9045
8Торпедо3913423116106-10642
9Сочи381311151778-9536
10Северсталь39624361876-11233
11Динамо Мн38621551987-13528
12Динамо Р39750122470-12027
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс372512207113-6358
2Авангард391913241097-7752
3Барыс36155106981-6948
4Автомобилист371461141193-8947
5Салават Юлаев401631501594-8945
6Куньлунь391433231492-9045
7Сибирь371810321383-8343
8Металлург Мг391323431489-8643
9Адмирал361244111481-8742
10Нефтехимик391223231795-10039
11Амур371112231869-8333
12Трактор391120212373-10429

 

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