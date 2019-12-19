Московское "Динамо" повторило клубный рекорд, разгромив "Северсталь" в матче КХЛ

ТАСС, 19 декабря. Московское "Динамо" победило череповецкую "Северсталь" со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). У "Северстали" шайбу забросил Владислав Кодола (20).
Перед матчем прошла церемония чествования двукратных обладателей Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе "Динамо" нападающих Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру летом 2019 года.
"Динамо" одержало самую крупную победу за историю выступления в КХЛ. Это повторение достижения 2011 года, когда с аналогичным счетом был обыгран новокузнецкий "Металлург".
"Северсталь" потерпела третье поражение в чемпионате кряду. В очном противостоянии "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений.
В следующем матче "Динамо" примет 22 декабря "Сочи", "Северсталь" днем ранее сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".
В другом матче игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома нижнекамский "Нефтехимик" (4:3), нападающий хозяев Брукс Мэйсек забросил самую быструю шайбу текущего сезона (10-я секунда). Челябинский "Трактор" на своей площадке проиграл хабаровскому "Амуру" (2:3, по буллитам), омский "Авангард" победил дома новосибирскую "Сибирь" (3:1), казанский "Ак Барс" на своем льду был сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (2:1), подольский "Витязь" обыграл рижское "Динамо" (1:0), финский "Йокерит" дома уступил "Локомотиву" (4:5, по буллитам).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|37
|22
|2
|2
|0
|3
|8
|108-61
|55
|2
|СКА
|39
|15
|5
|5
|2
|2
|10
|103-78
|54
|3
|Динамо Мск
|39
|18
|3
|1
|3
|2
|12
|112-90
|49
|4
|Йокерит
|37
|16
|4
|1
|3
|3
|10
|103-97
|48
|5
|Витязь
|38
|14
|2
|4
|4
|3
|11
|82-86
|47
|6
|Локомотив
|39
|14
|3
|5
|1
|0
|16
|105-100
|45
|7
|Спартак
|37
|14
|2
|4
|1
|4
|12
|100-90
|45
|8
|Торпедо
|39
|13
|4
|2
|3
|1
|16
|106-106
|42
|9
|Сочи
|38
|13
|1
|1
|1
|5
|17
|78-95
|36
|10
|Северсталь
|39
|6
|2
|4
|3
|6
|18
|76-112
|33
|11
|Динамо Мн
|38
|6
|2
|1
|5
|5
|19
|87-135
|28
|12
|Динамо Р
|39
|7
|5
|0
|1
|2
|24
|70-120
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|37
|25
|1
|2
|2
|0
|7
|113-63
|58
|2
|Авангард
|39
|19
|1
|3
|2
|4
|10
|97-77
|52
|3
|Барыс
|36
|15
|5
|1
|0
|6
|9
|81-69
|48
|4
|Автомобилист
|37
|14
|6
|1
|1
|4
|11
|93-89
|47
|5
|Салават Юлаев
|40
|16
|3
|1
|5
|0
|15
|94-89
|45
|6
|Куньлунь
|39
|14
|3
|3
|2
|3
|14
|92-90
|45
|7
|Сибирь
|37
|18
|1
|0
|3
|2
|13
|83-83
|43
|8
|Металлург Мг
|39
|13
|2
|3
|4
|3
|14
|89-86
|43
|9
|Адмирал
|36
|12
|4
|4
|1
|1
|14
|81-87
|42
|10
|Нефтехимик
|39
|12
|2
|3
|2
|3
|17
|95-100
|39
|11
|Амур
|37
|11
|1
|2
|2
|3
|18
|69-83
|33
|12
|Трактор
|39
|11
|2
|0
|2
|1
|23
|73-104
|29