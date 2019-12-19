Московское "Динамо" повторило клубный рекорд, разгромив "Северсталь" в матче КХЛ

ТАСС, 19 декабря. Московское "Динамо" победило череповецкую "Северсталь" со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). У "Северстали" шайбу забросил Владислав Кодола (20).

Перед матчем прошла церемония чествования двукратных обладателей Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе "Динамо" нападающих Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру летом 2019 года.

"Динамо" одержало самую крупную победу за историю выступления в КХЛ. Это повторение достижения 2011 года, когда с аналогичным счетом был обыгран новокузнецкий "Металлург".

"Северсталь" потерпела третье поражение в чемпионате кряду. В очном противостоянии "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений.

В следующем матче "Динамо" примет 22 декабря "Сочи", "Северсталь" днем ранее сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".

В другом матче игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома нижнекамский "Нефтехимик" (4:3), нападающий хозяев Брукс Мэйсек забросил самую быструю шайбу текущего сезона (10-я секунда). Челябинский "Трактор" на своей площадке проиграл хабаровскому "Амуру" (2:3, по буллитам), омский "Авангард" победил дома новосибирскую "Сибирь" (3:1), казанский "Ак Барс" на своем льду был сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (2:1), подольский "Витязь" обыграл рижское "Динамо" (1:0), финский "Йокерит" дома уступил "Локомотиву" (4:5, по буллитам).