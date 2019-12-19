ЦСКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ, обыграв СКА на "Газпром Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 1:0 победил санкт-петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена" в присутствии 61 810 зрителей.
Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин (50-я минута) после передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова.
Слепышев отмечается результативными действиями на "Газпром Арене" в двух встречах кряду, в воскресенье он своим дублем принес сборной России победу над командой Финляндии (2:0) в матче Кубка Первого канала. Всего эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на "Газпром Арене": в декабре 2018 года россияне в рамках прошлогоднего розыгрыша победили финнов (5:1), а СКА проиграл ЦСКА (1:4). Тогда очная встреча клубов собрала на трибунах 67 770 зрителей.
Перед матчем на льду выступила российская фигуристка Алина Загитова. Помимо этого, она произвела символическое вбрасывание. 13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки.
Для ЦСКА эта победа стала третьей над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Подопечные Алексея Кудашова проиграли впервые за 13 встреч, последнее поражение СКА датировано 2 ноября, тогда команда дома уступила ярославскому "Локомотиву".
ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе.
В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|37
|22
|2
|2
|0
|3
|8
|108-61
|55
|2
|СКА
|39
|15
|5
|5
|2
|2
|10
|103-78
|54
|3
|Динамо Мск
|39
|18
|3
|1
|3
|2
|12
|112-90
|49
|4
|Йокерит
|37
|16
|4
|1
|3
|3
|10
|103-97
|48
|5
|Витязь
|38
|14
|2
|4
|4
|3
|11
|82-86
|47
|6
|Локомотив
|39
|14
|3
|5
|1
|0
|16
|105-100
|45
|7
|Спартак
|37
|14
|2
|4
|1
|4
|12
|100-90
|45
|8
|Торпедо
|39
|13
|4
|2
|3
|1
|16
|106-106
|42
|9
|Сочи
|38
|13
|1
|1
|1
|5
|17
|78-95
|36
|10
|Северсталь
|39
|6
|2
|4
|3
|6
|18
|76-112
|33
|11
|Динамо Мн
|38
|6
|2
|1
|5
|5
|19
|87-135
|28
|12
|Динамо Р
|39
|7
|5
|0
|1
|2
|24
|70-120
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|37
|25
|1
|2
|2
|0
|7
|113-63
|58
|2
|Авангард
|39
|19
|1
|3
|2
|4
|10
|97-77
|52
|3
|Барыс
|36
|15
|5
|1
|0
|6
|9
|81-69
|48
|4
|Автомобилист
|37
|14
|6
|1
|1
|4
|11
|93-89
|47
|5
|Салават Юлаев
|40
|16
|3
|1
|5
|0
|15
|94-89
|45
|6
|Куньлунь
|39
|14
|3
|3
|2
|3
|14
|92-90
|45
|7
|Сибирь
|37
|18
|1
|0
|3
|2
|13
|83-83
|43
|8
|Металлург Мг
|39
|13
|2
|3
|4
|3
|14
|89-86
|43
|9
|Адмирал
|36
|12
|4
|4
|1
|1
|14
|81-87
|42
|10
|Нефтехимик
|39
|12
|2
|3
|2
|3
|17
|95-100
|39
|11
|Амур
|37
|11
|1
|2
|2
|3
|18
|69-83
|33
|12
|Трактор
|39
|11
|2
|0
|2
|1
|23
|73-104
|29