ЦСКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ, обыграв СКА на "Газпром Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 1:0 победил санкт-петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена" в присутствии 61 810 зрителей.

Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин (50-я минута) после передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова.

Слепышев отмечается результативными действиями на "Газпром Арене" в двух встречах кряду, в воскресенье он своим дублем принес сборной России победу над командой Финляндии (2:0) в матче Кубка Первого канала. Всего эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на "Газпром Арене": в декабре 2018 года россияне в рамках прошлогоднего розыгрыша победили финнов (5:1), а СКА проиграл ЦСКА (1:4). Тогда очная встреча клубов собрала на трибунах 67 770 зрителей.

Перед матчем на льду выступила российская фигуристка Алина Загитова. Помимо этого, она произвела символическое вбрасывание. 13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки.

Для ЦСКА эта победа стала третьей над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Подопечные Алексея Кудашова проиграли впервые за 13 встреч, последнее поражение СКА датировано 2 ноября, тогда команда дома уступила ярославскому "Локомотиву".

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе.

В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".