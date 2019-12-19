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КХЛ

ЦСКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ, обыграв СКА на "Газпром Арене"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба
Сергей Калинин и Андрей Кузьменко Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Сергей Калинин и Андрей Кузьменко
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 1:0 победил санкт-петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена" в присутствии 61 810 зрителей.

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Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин (50-я минута) после передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова.

Слепышев отмечается результативными действиями на "Газпром Арене" в двух встречах кряду, в воскресенье он своим дублем принес сборной России победу над командой Финляндии (2:0) в матче Кубка Первого канала. Всего эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на "Газпром Арене": в декабре 2018 года россияне в рамках прошлогоднего розыгрыша победили финнов (5:1), а СКА проиграл ЦСКА (1:4). Тогда очная встреча клубов собрала на трибунах 67 770 зрителей.

Перед матчем на льду выступила российская фигуристка Алина Загитова. Помимо этого, она произвела символическое вбрасывание. 13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки.

Для ЦСКА эта победа стала третьей над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Подопечные Алексея Кудашова проиграли впервые за 13 встреч, последнее поражение СКА датировано 2 ноября, тогда команда дома уступила ярославскому "Локомотиву".

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе.

В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА372222038108-6155
2СКА3915552210103-7854
3Динамо Мск3918313212112-9049
4Йокерит3716413310103-9748
5Витязь381424431182-8647
6Локомотив3914351016105-10045
7Спартак3714241412100-9045
8Торпедо3913423116106-10642
9Сочи381311151778-9536
10Северсталь39624361876-11233
11Динамо Мн38621551987-13528
12Динамо Р39750122470-12027
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс372512207113-6358
2Авангард391913241097-7752
3Барыс36155106981-6948
4Автомобилист371461141193-8947
5Салават Юлаев401631501594-8945
6Куньлунь391433231492-9045
7Сибирь371810321383-8343
8Металлург Мг391323431489-8643
9Адмирал361244111481-8742
10Нефтехимик391223231795-10039
11Амур371112231869-8333
12Трактор391120212373-10429

 

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