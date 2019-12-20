Знарок: волевая победа над "Сочи" очень многое значит для хоккеистов "Спартака"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Волевая победа над "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) очень многое значит для "Спартака". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В пятницу "Спартак" со счетом 5:4 в овертайме переиграл "Сочи". После двух периодов хозяев уступали со счетом 0:3. На 3-й минуте встречи удаление до конца матча получил защитник хозяев Максим Гончаров.

"Мы плохо начали первый период, подкосили нас удаления. Благодарен за третий период, в нашем случае это очень много значит. Мужики вышли на лед и сразились - это команда", - сказал Знарок.

В пятницу "Спартак" подписал трехлетний контракт с защитником Иваном Вишневским, ранее выступавшим за "Автомобилист". "По плану Вишневский начнет гостевую поездку (ближайший гостевой матч "Спартак" проведет 25 декабря в Новосибирске против "Сибири" - прим. ТАСС). Мартиньш Карсумс травмирован, но тоже готовится к выезду", - сообщил Знарок.

Главный тренер "Сочи" Александр Андриевский считает, что игра была зрелищной для болельщиков. "Обидно проигрывать, когда неплохо играешь и ведешь в счете. Но никто не застрахован от ошибок, надеюсь, что зрителям понравилась игра. Надо сделать правильные выводы и смотреть в будущее с оптимизмом", - отметил Андриевский.

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. "Сочи" идет девятым, имея в активе 37 очков после 39 встреч. В следующем матче подопечные Олега Знарка на домашней площадке сыграют с "Барысом" из Нур-Султана, "Сочи" на выезде встретится с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 22 декабря.